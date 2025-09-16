San Marcos reprograma examen de admisión 2026-I: conoce qué postulantes rendirán la prueba el 4, 5, 11 y 12 de octubre

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), reconocida por tener uno de los procesos de admisión más exigentes del país, exige a sus postulantes una intensa preparación de varios meses, especialmente en carreras altamente demandadas como Medicina Humana y Derecho. No obstante, en los últimos días, la institución ha quedado en el centro de la atención pública debido a protestas estudiantiles que han derivado en la suspensión oficial del Examen de Admisión 2026-I, una decisión que ha generado incertidumbre entre miles de aspirantes. Sin embargo, dicha casa de estudios confirmó la reprogramación.

La reprogramación del examen impacta directamente a miles de postulantes y sus familias, quienes se habían preparado para rendir la evaluación los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Según el más reciente comunicado oficial de la universidad, las nuevas fechas establecidas son los sábados 4 y 11, y los domingos 5 y 12 de octubre.

Según el nuevo cronograma establecido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las fechas del examen de admisión 2026-I se distribuirán de la siguiente manera:

Sábado 4 de octubre : Postulantes de las áreas D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y E (Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales).

: Postulantes de las áreas D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y E (Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales). Domingo 5 de octubre : Aspirantes de las áreas B (Ciencias Básicas) y C (Ingenierías).

: Aspirantes de las áreas B (Ciencias Básicas) y C (Ingenierías). Sábado 11 de octubre : Examen para los postulantes del área A (Ciencias de la Salud), excepto Medicina Humana.

: Examen para los postulantes del área A (Ciencias de la Salud), excepto Medicina Humana. Domingo 12 de octubre: Evaluación exclusiva para quienes postulan a la carrera de Medicina Humana.

¿Qué más debes saber sobre la reprogramación del examen de San Marcos?

La universidad aún no ha confirmado los horarios oficiales para las nuevas fechas del examen; sin embargo, todo apunta a que se respetará el horario previamente establecido, permitiendo el ingreso a la Ciudad Universitaria entre las 6:00 y las 8:30 a.m. Se recuerda a los postulantes que llegar tarde implica la pérdida automática del derecho a rendir la evaluación, sin opción a reembolso, por lo que la puntualidad será estrictamente exigida.

¿Cuántas vacantes hay para este examen de San Marcos?

Área A: Ciencias de la Salud (EBR y EBA)

Medicina Humana: 55

Obstetricia: 44

Enfermería: 46

Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17

Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17

Tecnología Médica (Radiología): 17

Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17

Nutrición: 24

Farmacia y Bioquímica: 29

Ciencias de los Alimentos: 10

Toxicología: 11

Odontología: 25

Medicina veterinaria: 20

Psicología: 48

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Área B: Ciencias Básicas (EBR y EBA)

Química: 28

Ciencias Biológicas: 25

Genética y Biotecnología: 21

Microbiología y Parasitología: 23

Física: 35

Matemática: 49

Estadística: 47

Investigación Operativa: 49

Computación Científica: 48

Área C: Ingeniería (EBR y EBA)

Ingeniería Química: 38

Ingeniería Agroindustrial: 35

Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16

Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30

Ingeniería Geológica: 21

Ingeniería Geográfica: 25

Ingeniería de Minas: 15

Ingeniería Metalúrgica: 15

Ingeniería Civil: 27

Ingeniería Ambiental: 15

Arquitectura y Urbanismo: 20

Ingeniería Industrial: 73

Ingeniería Textil y Confecciones: 26

Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18

Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26

Ingeniería Electrónica: 45

Ingeniería Eléctrica: 20

Ingeniería de Telecomunicaciones: 30

Ingeniería Biomédica: 15

Ingeniería Mecatrónica: 20

Ingeniería Nuclear: 20

Ingeniería de Sistemas: 32

Ingeniería de Software: 15

Ciencia de la Computación: 15

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión (EBR y EBA)

Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)

Administración de la Gastronomía: 12

Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)

Marketing: 12

Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)

Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)

Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)

Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)

Criminalística Financiera Forense: 40

Economía: 77

Economía Pública: 64

Economía Internacional: 68

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (EBR y EBA)

Derecho: 135

Ciencia Política: 40

Literatura: 17

Filosofía: 17

Lingüística: 16

Comunicación Social: 18

Arte: 17

Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15

Danza: 6

Conservación y Restauración: 12

Lengua, Traducción e Interpretación: 15

Educación Inicial: 12

Educación Primaria: 16

Educación Secundaria: 60

Educación Física: 55

Historia: 15

Sociología: 22

Antropología: 23

Arqueología: 23

Trabajo Social: 35

Geografía: 35