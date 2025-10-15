Tras haber disfrutado del feriado del 8 de octubre por el Combate de Angamos, muchos peruanos ya se preguntan cuándo llegará el próximo descanso nacional para planear una escapada o simplemente relajarse en casa. El calendario oficial del Estado detalla todos los feriados del 2025, y el siguiente está más cerca de lo que parece.

De acuerdo con el portal de El Peruano, el país cuenta con un total de 16 días feriados durante el año, distribuidos entre fechas históricas y religiosas. El próximo de ellos tendrá lugar en noviembre, una jornada muy esperada por los trabajadores del sector público y privado.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO FERIADO NACIONAL EN EL PERÚ 2025?

El siguiente feriado en todo el territorio peruano se celebrará el sábado 1 de noviembre, fecha correspondiente al Día de Todos los Santos. Esta jornada es considerada un descanso oficial tanto para los empleados públicos como privados. Luego de este día, el calendario no incluye nuevos feriados hasta inicios de diciembre, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS EN EL PERÚ?

El Día de Todos los Santos tiene sus raíces en el siglo IX, cuando el Papa Gregorio IV instauró esta festividad para honrar a todos los santos, incluidos aquellos que no poseen una fecha propia en el calendario litúrgico. En el Perú, esta tradición llegó con los españoles en el siglo XVI y se integró profundamente en las costumbres locales. Actualmente, continúa siendo una fecha significativa en la cultura peruana, en la que las familias suelen recordar a sus seres queridos y participar en actividades religiosas.

¿QUÉ FERIADOS LE QUEDAN AL 2025?

Todavía hay cuatro días festivos en el calendario nacional:

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estos días libres representan oportunidades para rendir homenaje, reunirse con la familia y, al mismo tiempo, disfrutar de un merecido descanso.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: