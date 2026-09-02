Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se acercan y millones de peruanos están convocados a participar en una jornada electoral en la que se definirán las autoridades de las regiones, provincias y distritos del país. Aunque faltan semanas para acudir a las urnas, conocer la fecha de los comicios, el horario de votación y los cargos que estarán en disputa permitirá a los ciudadanos organizarse. En este contexto, es importante recordar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuenta con una plataforma que permite consultar el local de sufragio y verificar si alguien fue seleccionado como miembro de mesa. A continuación, te contamos cuándo se realizarán las elecciones, qué autoridades serán elegidas y cómo puedes conocer los detalles necesarios para participar en esta jornada electoral.

¿CUÁNDO SERÁN LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026?

Las ERM 2026 se desarrollarán el domingo 4 de octubre. La votación será de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y convocará a más de 26 millones de peruanos. El voto permitirá a los ciudadanos el futuro de sus regiones, provincias y distritos.

¿QUÉ AUTORIDADES ELEGIRÁN LOS PERUANOS?

Los ciudadanos elegirán autoridades según la circunscripción que corresponda a la dirección registrada en su DNI. Los cargos son:

Gobernadores y vicegobernadores regionales.

Consejeros regionales.

Alcaldes provinciales y regidores provinciales.

Alcaldes distritales y regidores distritales.

La elección contempla 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1696 alcaldes distritales.

Elecciones Regionales y Municipales 2026. | Foto: Andina

¿CÓMO PUEDES CONSULTAR TU LOCAL DE VOTACIÓN?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores revisen dónde deberán sufragar. Para consultar, basta ingresar el número de DNI correspondiente. El sistema permite conocer la dirección del local asignado, el número de mesa y el orden correspondiente al elector.

Revisar estos datos con tiempo ayudará a planificar el desplazamiento y evitar posibles inconvenientes. La ONPE recomienda comprobar nuevamente la información antes del 4 de octubre, debido a que el centro de votación podría modificarse si el establecimiento deja de estar disponible.

Ciudadanos acudirán a locales de votación. Foto: GEC

¿CÓMO SABER SI FUISTE DESIGNADO MIEMBRO DE MESA?

La plataforma donde se consulta el local de votación también permite verificar si un ciudadano fue elegido miembro de mesa. Si fue designado, mostrará el cargo, la mesa, el número de orden y la ubicación del centro de votación. También podrá descargar su credencial.

La ONPE ha previsto una sección de capacitación que estará disponible entre el 5 de setiembre y el 3 de octubre, de acuerdo con la información publicada para este proceso electoral.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS MIEMBROS DE MESA?

Quienes efectivamente cumplan la función durante los comicios recibirán una compensación económica de S/165. Este importe equivale al 3% de la UIT y no se entrega únicamente por haber sido sorteado.

Cada mesa contará con tres titulares y seis suplentes. Los suplentes deben presentarse para apoyar la instalación desde las 6:00 a. m. y, si asumen el cargo, deberán cumplir las tareas previstas para acceder al pago.

¿QUÉ OTROS BENEFICIOS Y SANCIONES EXISTEN?

Los miembros de mesa que cumplan su labor y participen en la capacitación tendrán derecho a un día de descanso remunerado y no compensable.

La ONPE sorteó 809.415 ciudadanos para integrar 89.935 mesas. No cumplir injustificadamente con el cargo puede ocasionar una multa de S/275. Por ello, los seleccionados deben verificar su designación, capacitarse y conocer los mecanismos de excusa o justificación disponibles.

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