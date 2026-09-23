Por Redacción EC

Una de las cintas más recordadas por los seguidores de Marvel regresará a las salas de cine del Perú en una versión especial que incluirá contenido nunca antes mostrado y una nueva secuencia después de los créditos. Se trata de Avengers: Endgame Encore”, una edición que llegará como antesala de “Avengers: Doomsday”, la próxima gran entrega del estudio, cuyo lanzamiento está programado para diciembre de 2026. La preventa de entradas ya está disponible y los fanáticos pueden consultar las funciones habilitadas en las principales cadenas de cine del país. Debido al interés que ha despertado el reestreno, algunas de las fechas y horarios con mayor demanda podrían tener una disponibilidad limitada. Esta nueva presentación pretende llevar nuevamente a la pantalla grande una de las historias fundamentales del Universo Cinematográfico de Marvel, además de incorporar elementos que podrían ofrecer señales sobre los acontecimientos de la próxima película. En las siguientes líneas, conoce la fecha de llegada a los cines peruanos, el precio de las entradas y las novedades que trae esta edición especial.