Una de las cintas más recordadas por los seguidores de Marvel regresará a las salas de cine del Perú en una versión especial que incluirá contenido nunca antes mostrado y una nueva secuencia después de los créditos. Se trata de “Avengers: Endgame Encore”, una edición que llegará como antesala de “Avengers: Doomsday”, la próxima gran entrega del estudio, cuyo lanzamiento está programado para diciembre de 2026. La preventa de entradas ya está disponible y los fanáticos pueden consultar las funciones habilitadas en las principales cadenas de cine del país. Debido al interés que ha despertado el reestreno, algunas de las fechas y horarios con mayor demanda podrían tener una disponibilidad limitada. Esta nueva presentación pretende llevar nuevamente a la pantalla grande una de las historias fundamentales del Universo Cinematográfico de Marvel, además de incorporar elementos que podrían ofrecer señales sobre los acontecimientos de la próxima película. En las siguientes líneas, conoce la fecha de llegada a los cines peruanos, el precio de las entradas y las novedades que trae esta edición especial.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ ‘AVENGERS: ENDGAME ENCORE’ EN PERÚ?

“Avengers: Endgame Encore” estará disponible en cines seleccionados del país desde el 24 de septiembre de 2026. La propuesta contempla funciones en salas de alta calidad, entre ellas espacios IMAX y aquellos identificados con Infinity Vision, certificación asociada a las salas Premium Large Format (PLF).

Las salas Infinity Vision están preparadas para ofrecer una experiencia más inmersiva, con pantallas de gran tamaño, imágenes de alta definición y sistemas de sonido envolvente. Este tipo de formato busca potenciar la experiencia de películas que destacan por sus efectos visuales y escenas de gran escala.

La preventa comenzó el 25 de agosto de 2026 y ya permite adquirir localidades en diferentes cadenas. Cineplanet informó que varias de sus sedes tienen boletos disponibles, incluso para funciones Infinity Vision. Cinemark, Cinépolis y Cinestar también habilitaron la venta anticipada mediante sus plataformas digitales y establecimientos físicos.

¿CUÁNTO COSTARÁN LAS ENTRADAS PARA ‘AVENGERS: ENDGAME ENCORE’?

El precio de los boletos dependerá de la cadena, ciudad, horario y tipo de sala. Como referencia, las tarifas informadas para algunas empresas son:

Cineplanet: las entradas para formatos 2D y 3D cuestan aproximadamente entre S/30 y S/40.

Cinemark: los precios pueden ubicarse entre S/25 y S/40, según opciones como 2D, 3D, XD o DBox.

Los montos pueden variar por promociones o políticas de cada complejo. Por ello, se recomienda revisar los canales oficiales antes de comprar. Las localidades para formatos premium también podrían ser más limitadas, según informa Infobae.

¿QUÉ INCLUIRÁ ESTA NUEVA VERSIÓN DE ‘ENDGAME’?

El reestreno no será simplemente una repetición del filme original. Marvel Studios prepara una edición con contenido adicional que busca conectar “Endgame” con los acontecimientos de “Avengers: Doomsday”.

Esta edición especial de “Avengers: Endgame” incluirá material adicional que no formó parte de la versión habitual de la película, además de una introducción preparada especialmente para este reestreno. Asimismo, contará con una nueva secuencia poscréditos y contenido relacionado con “Avengers: Doomsday”, lo que podría despertar aún más el interés de los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

Joe Russo, uno de los directores de “Avengers: Endgame”, señaló que estos elementos tendrán importancia para la próxima película del estudio y funcionarán como un enlace narrativo. De esta manera, el regreso del filme adquiere relevancia porque ocurrirá pocos meses antes de “Avengers: Doomsday”, cuyo estreno está programado para el 17 de diciembre de 2026, y podría ofrecer pistas sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.