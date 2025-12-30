A nivel nacional, los maestros peruanos gozan de diversos beneficios, y en este caso puntual el salario viene a representar el motivo por el cual miles empezarán a verse favorecidos económicamente tras anuncio brindado por parte del Ministerio de Educación (Minedu). Hoy la noticia trasciende entorno a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), y esto luego de confirmarse que según escala magisterial, los docentes nombrados del país contarán con aumento basado en jornadas laborales, y teniendo la chance de ganar casi 10 mil soles.

LA RIM CON INCREMENTO REMUNERATIVO PARA DOCENTES NOMBRADOS, Y SEGÚN ESCALA MAGISTERIAL

El pago de incremento remunerativo a más de 400 mil docentes nombrados en Perú, representa hoy una realidad fijada mediante escala magisterial a partir de la cual termina reflejándose la actualización de salarios tras aprobación del Decreto Supremo N° 049.

Los sueldos de profesores a nivel nacional, figura aumentada hacia el 2026, aumentando de S/3.100 a S/3.500, y de acuerdo a los 8 escalafones de estructura a cargo del Minedu, los docentes de 30 horas entre S/3.500 y los S/7.351, para jornadas de 40 horas entre S/4.667 y S/9.801, y así quedando determinado de la siguiente forma:

Primera Escala Magisterial

- S/3,500.70 x jornada 30 horas / S/4,667.60 x jornadas 40 horas

Segunda Escala Magisterial

- S/3,850.77 x jornada 30 horas / S/5,134.36 x jornada 40 horas

Tercera Escala Magisterial

- S/4,200.84 x jornada 30 horas / S/5,601.12 x jornada 40 horas

Cuarta Escala Magisterial

- S/4,550.91 x jornada 30 horas / S/6,067.88 x jornada 40 horas

Quinta Escala Magisterial

- S/5,251.05 x jornada 30 horas / S/7,001.40 x jornada 40 horas

Sexta Escala Magisterial

- S/6,126.23 x jornada 30 horas / S/8,168.30 x jornada 40 horas

Séptima Escala Magisterial

- S/6,651.33 x jornada 30 horas / S/8,868.44 x jornada 40 horas

Octava Escala Magisterial

- S/7,351.47 x jornada 30 horas / S/9,801.96 x jornada 40 horas.

A propósito de anunciado incremento remunerativo para 426 mil docentes nombrados y contratados de educación básica y técnico-productiva, el Minedu da a conocer que con la finalidad de asegurar su financiamiento y efectivo otorgamiento, ha transferido más de 175 millones de soles a los “Gobiernos regionales, así como a los ministerios de Defensa e Interior”, siendo el Decreto Supremo Nº 284 la normativa a partir de la cual se oficializa la cobertura del costo diferencial del primer tramo del aumento de la RIM.

ESTO REVELA NORMATIVA APROBADA SOBRE INCREMENTO REMUNERATIVO PARA CIERTOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO

Anualmente, diversas son las normativas que desde el gobierno peruano vienen dándose a conocer buscando beneficiar a los trabajadores ligados al sector público, siendo en este caso puntual el Decreto Supremo N° 241 la normativa a partir de la cual se aprueba nueva escala remunerativa.

De acuerdo a la información compartida por parte del MEF, “los servidores de apoyo a la función fiscal y administrativo del Ministerio Público sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728″, hoy terminan abarcando el grupo de funcionarios beneficiarios que además recibirá una gratificación por Fiestas Patrias, otra por Navidad, y también bonificación por escolaridad.

Con respecto a la nueva escala remunerativa que aprueba el gobierno peruano para beneficio de trabajadores de dicho organismo constitucional hacia el 2026, te compartimos el listado completo donde figuran establecidas desde niveles hasta rangos puntuales:

Gerente General / Jefe del Instituto de Medicina Legal (Directivo 7), S/15.600

Gerente Central / Secretario General (Directivo 6), S/14.442

Gerente / Procurador Público (Directivo 5), S/13.000

Subgerente (Directivo 4), S/11.362

Asesor, Administrador o Procurador Adjunto (Directivo 3), S/8.973

Abogado, Analista o Médico (Profesional 6), S/7.183

Biólogo, Psicólogo, Químico Farmacéutico, Tecnólogo Médico o Especialista Administrativo (Profesional 5), S/6.052

Operador Administrativo o Programador (Técnico 6), S/5.256

Asistente Administrativo (Técnico 5), S/4.962

Asistente Médico Legal o Técnico Necropsiador (Técnico 5), S/4.471

Auxiliar Administrativo (Auxiliar 1), S/3.842

Resulta importante destacar, que así como este beneficio otorgado a servidores de apoyo a la función fiscal y administrativa del Ministerio Público, otros trabajadores del sector público, y a partir del 2026, también gozarán de incrementos salariales que reconocen la labor realizada en favor del Estado.