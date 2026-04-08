El reciente ampay del actor peruano Carlos Alcántara, conocido popularmente como “Cachín”, ha desatado una ola de reacciones en redes sociales y programas de espectáculos. El artista fue captado en una discoteca en actitud cercana con la influencer Stefany Camus, protagonizando un beso que rápidamente se volvió viral. Las imágenes, difundidas por el espacio televisivo Amor y fuego, no solo han puesto bajo los reflectores un posible nuevo romance, sino que también han abierto el debate en torno a la marcada diferencia de edad entre ambos. A esto se suma el contexto personal del actor, quien recientemente puso fin a una relación de más de tres décadas, lo que ha incrementado aún más el interés del público por conocer quién es la joven involucrada y cuáles son los detalles detrás de este inesperado episodio que hoy acapara titulares.

¿CUÁNTOS AÑOS DE DIFERENCIA HAY ENTRE CARLOS ALCÁNTARA Y STEFANY CAMUS?

La disparidad en las edades de ambos personajes se ha convertido en el tema más comentado en las plataformas digitales. Mientras que el consagrado protagonista de cine y actual jurado en el concurso ‘Yo soy’ ya alcanzó los 61 años de edad, la creadora de contenido apenas cuenta con 25 primaveras, teniendo previsto celebrar su próximo cumpleaños en octubre.

Este contraste se traduce en una distancia exacta de 36 años entre ellos, una cifra que ha causado un gran impacto mediático, especialmente porque el comediante acaba de cerrar un capítulo sentimental de más de 30 años junto a su ahora exesposa, Jossie Lindley.

¿QUIÉN ES STEFANY CAMUS?

Stefany Camus es una modelo e influencer peruana nacida en Tacna que ha logrado posicionarse en redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula más de medio millón de seguidores. En sus plataformas comparte contenido relacionado con viajes, moda y estilo de vida, destacando destinos internacionales como España, Suecia, Finlandia, Egipto y Dubái, ciudad donde suele mostrarse con frecuencia y desde donde proyecta una imagen asociada al lujo.

En el pasado, su nombre también apareció en la prensa de espectáculos por presuntos vínculos con el cantante Jhon Kelvin y el futbolista Jean Deza, tras ser captada en situaciones que despertaron interés mediático, según informa el diario La República.

¿CÓMO FUE LA LARGA HISTORIA DE AMOR ENTRE CARLOS ALCÁNTARA Y JOSSIE LINDLEY?

La relación entre Carlos Alcántara y Jossie Lindley fue considerada durante años una de las más sólidas del espectáculo peruano. Ambos se conocieron en la década de los noventa, cuando empezaban a abrirse camino en el mundo artístico, y con el tiempo construyeron una historia sentimental que se prolongó por más de tres décadas.

Tras 17 años juntos, la pareja formalizó su unión en 2010 y formó una familia. Lindley, dedicada a la danza contemporánea y con estudios en la Universidad de Lima y la British School of Dancing, también participó en el ámbito teatral y tuvo una aparición en la película Asu Mare.

El propio actor ha destacado en diversas ocasiones el apoyo que recibió de su entonces pareja a lo largo de su vida. En una entrevista con Patricio Suárez Vértiz recordó ese respaldo personal al señalar: “Ella me ayudó a superar muchas inseguridades relacionadas con mis orígenes”.

Ahora, aunque ambos han mantenido reserva sobre su separación, personas cercanas señalan que la decisión se tomó priorizando el respeto mutuo y el bienestar de su familia.

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