Christian Cueva sigue siendo noticia y, lamentablemente para sus intereses, no por hechos estrictamente deportivos. El volante, que viene siendo presa de las críticas por los hinchas de Alianza Lima, debido a sus constantes indisciplinas y bajo rendimiento en el campo de juego, estaría lesionado desde hace un buen tiempo atrás. Esto lo aseguró Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de una conferencia de prensa.

¿Cuál es la lesión que padece Christian Cueva y hace cuánto tiempo la tiene?

Según el ‘Ciego’, el nivel discreto que está mostrando Cueva tendría que ver con una lesión en la rodilla que no ha logrado superar del todo. “En el caso de Christian (Cueva), he conversado con él. Tiene un problema en la rodilla; puede jugar, pero también lo limita para trabajos. Por eso no está en las mejores condiciones físicas. Quizás no ha hecho lo correcto con el tema de la Selección Peruana; por lo que su no llamado es una cuestión netamente técnica”.

Recordemos que, en el último encuentro de Alianza, el cual acabó empatado 0-0 ante ADT en condición de local, Cueva fue protagonista de un intenso intercambio de palabras con algunos hinchas blanquiazules que se ubicaban en la tribuna occidente.

¿Qué dijo Ramón Quiroga sobre el nivel de Christian Cueva?

Ramón Quiroga, exarquero de la selección peruana, habló sobre Christian Cueva en una reciente entrevista para Tiempo Muerto, programa que se transmite en YouTube. “Es tan importante tener la 10 en la espalda. Bueno ahora juegan sin el ‘10′. Cuevita se pone la ‘10′ de adorno, no la usa, pero en ese tiempo sí: el ‘10′ era un hombre muy importante, el ‘10′ jugaba atrás de los punta, jugaba al medio”, señaló el Loco en septiembre de este año.

Recordemos que Cueva no fue considerado por Juan Reynoso en las cuatro primeras fechas de las Eliminatorias 2026. De esta manera, el ‘Cabezón’ tomó la decisión de no contar con ‘Aladino’, pues no se encontraba en óptimos niveles físicos.

¿Cuáles son los números de Christian Cueva?

Desde su arribo a Lima para ponerse a las órdenes de Guillermo Salas, el mediocampista ofensivo de 31 años lleva 27 partidos disputados con camiseta de Alianza Lima entre titularatos e ingresos como recambio, y ningún gol concretado todavía, aunque celebró como suyo el cuarto tanto del 6-1 que le propinaron a Binacional el 28 de mayo de 2023 por el Torneo Apertura.

Christian Cueva, también, ha mostrado déficit en lo que respecta a asistencias en 1,373 minutos, ya que hasta el momento no registra estadísticas en el aspecto futbolístico donde debería ser determinante e influyente con el objetivo de ganar más partidos y lograr el anhelado tricampeonato.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Por Liga 1 2023, el cuadro blanquiazul jugará la fecha 19 del certamen visitando a Garcilaso en Cusco este domingo 29 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Los dirigidos por Mauricio Larriera dependen de ganar y esperar otros resultados para adjudicarse el Torneo Clausura.

