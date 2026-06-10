La Copa Mundial de la FIFA 2026 está por comenzar y será un evento inolvidable en la historia del fútbol, ya que por primera vez competirán 48 selecciones. Este torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, promete mucha emoción con un calendario de 104 partidos. Mientras los aficionados se preparan para el gran partido inaugural en el Estadio Azteca, surge una duda muy interesante sobre los equipos que regresan al torneo después de mucho tiempo. Esta edición será una fiesta deportiva global que verá cómo algunas naciones han superado décadas de ausencia para volver a participar en este importante evento deportivo, mientras otras harán se preparar por jugar por primera vez en ella. Descubre qué selecciones han esperado más de medio siglo para volver a jugar un Mundial y conoce los detalles más importantes de esta edición histórica.

¿QUÉ PAÍS TIENE LA RACHA MÁS LARGA SIN CLASIFICAR A UNA COPA DEL MUNDO?

Haití y la República Democrática del Congo (quien participó anteriormente como Zaire) son los países que más tiempo han esperado, con una ausencia de 52 años.

También destaca el caso de Irak, que vuelve tras 40 años, regresando precisamente a México, el mismo país donde jugó su último Mundial. Finalmente, otras selecciones como Escocia, Noruega y Austria también terminan una larga espera, habiendo pasado 28 años fuera de la competencia.

¿CUÁLES SON LAS SELECCIONES QUE TENDRÁN SU DEBUT ABSOLUTO?

Este torneo no solo celebra retornos, sino que también abre sus puertas a equipos que pisan este escenario por primera vez en su historia. Las cuatro selecciones que experimentarán su bautismo mundialista en 2026 son Curazao, Jordania, Uzbekistán y Cabo Verde.

¿POR QUÉ ESTA EDICIÓN ES CONSIDERADA UN HITO EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL?

El certamen que organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá rompe con todos los esquemas tradicionales debido a los siguientes factores:

Expansión de participantes: se abandona el modelo de 32 países para dar la bienvenida a 48 selecciones nacionales.

se abandona el modelo de 32 países para dar la bienvenida a 48 selecciones nacionales. Volumen de competición: el calendario se extiende a un total de 104 enfrentamientos, lo que supone un incremento de 40 partidos respecto a la cita anterior en Qatar.

el calendario se extiende a un total de 104 enfrentamientos, lo que supone un incremento de 40 partidos respecto a la cita anterior en Qatar. Soberanía compartida: por primera vez, la logística y organización se reparte entre tres países, con 16 ciudades distintas como sedes.

¿QUÉ DEBEN SABER LOS AFICIONADOS SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUEGO?

El camino hacia el trofeo será más largo y exigente para los futbolistas, estructurándose de la siguiente manera:

La ronda inicial se dividirá en 12 grupos, cada uno compuesto por cuatro integrantes.

Accederán a la siguiente etapa los dos primeros de cada sector, sumándose además los ocho mejores terceros.

Se añade una fase de eliminación directa adicional: los dieciseisavos de final, aumentando el drama y la emoción antes de llegar a las rondas tradicionales.

La inauguración del Mundial 2026 será este jueves 11 de junio. (Foto: Getty Images)

¿CÓMO QUEDARON CONFORMADOS LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026?

Grupo A | México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Grupo B | Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza Grupo C | Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D | Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía Grupo E | Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F | Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez Grupo G | Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H | España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay Grupo I | Francia, Senegal, Irak y Noruega

Francia, Senegal, Irak y Noruega Grupo J | Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo K | Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia

Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia Grupo L | Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL PRIMER PARTIDO DEL MUNDIAL 2026?

El encuentro que dará inicio a la Copa del Mundo está programado para el jueves 11 de junio a las 2:00 p. m. (hora peruana). Ese día, la selección de México tendrá la responsabilidad de abrir el torneo enfrentando a Sudáfrica en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol internacional.

El compromiso se disputará en el Estadio Azteca, recinto ubicado en Ciudad de México que cuenta con capacidad para recibir a cerca de 87 mil espectadores. Con este duelo quedará oficialmente inaugurada una nueva edición del torneo más importante de selecciones.