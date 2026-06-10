Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¿Cuál es la selección que tardó más tiempo en volver al Mundial? | Foto: @adidas
¿Cuál es la selección que tardó más tiempo en volver al Mundial? | Foto: @adidas
Por José Templo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está por comenzar y será un evento inolvidable en la historia del fútbol, ya que por primera vez competirán 48 selecciones. Este torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, promete mucha emoción con un calendario de 104 partidos. Mientras los aficionados se preparan para el gran partido inaugural en el Estadio Azteca, surge una duda muy interesante sobre los equipos que regresan al torneo después de mucho tiempo. Esta edición será una fiesta deportiva global que verá cómo algunas naciones han superado décadas de ausencia para volver a participar en este importante evento deportivo, mientras otras harán se preparar por jugar por primera vez en ella. Descubre qué selecciones han esperado más de medio siglo para volver a jugar un Mundial y conoce los detalles más importantes de esta edición histórica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.