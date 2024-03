La espera por el regreso de Ángelo Campos al arco de Alianza Lima genera incertidumbre entre los seguidores del equipo blanquiazul. Tras recibir una prolongada suspensión debido a su presencia indebida en el campo durante el clásico, muchas dudas se han generado en torno a su regreso. Conoce todos los detalles en la siguiente nota a continuación.

¿CUÁNDO REGRESA ÁNGELO CAMPOS A ALIANZA LIMA TRAS SU SUSPENSIÓN POR PRESENCIA EN EL CLÁSICO?

Después de la prolongada suspensión impuesta a Ángelo Campos por su presencia indebida en el campo durante el clásico disputado el 10 de febrero, la incertidumbre rodea su regreso al arco de Alianza Lima.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol le impuso seis fechas de sanción luego de que el guardameta ingresara al terreno de juego para celebrar un gol anulado por posición adelantada, lo que generó una reacción negativa en las redes sociales y provocó la duplicación de su castigo.

Actualmente, Ángelo Campos tiene tres fechas más por cumplir después de esta sanción, lo que lo mantendrá alejado de las canchas hasta la fecha 10 del Torneo Apertura 2024.

Aunque el club presentó una apelación para reducir la duración de la suspensión, aún no se ha recibido una respuesta oficial por parte de la FPF.

Se espera que en los próximos días se tenga claridad sobre el resultado de la apelación, considerando que el regreso del arquero es esperado por el equipo victoriano y sus seguidores.

¿QUÉ PROBLEMA OCURRIÓ CON ÁNGELO CAMPOS?

En la primera final de la Liga 1 2023, Campos fue sancionado por salir con una bandera de Alianza a la cancha del estadio Monumental. Esta reprimenda consistía en que no podía estar presente con el equipo ‘íntimo’ en los siguientes cuatro partidos, los cuales empezó a cumplir en este 2024.

Sin embargo, en el último clásico ante la ‘U’, el guardameta fue captado celebrando el tanto de Hernán Barcos, que luego sería anulado, en la zona técnica. Por lo tanto, la Comisión Disciplinaria de la FPF decidió castigarlo con seis jornadas más.

QUÉ DIJO ‘MR PEET’ SOBRE ÁNGELO CAMPOS AL DEJARSE LLEVAR POR SU “HINCHAJE DESENFRENADO”

Debido a esta situación, ‘Mr Peet’ criticó el accionar de Campos. “Para mí Ángelo Campos es el mejor arquero del fútbol peruano hasta la temporada pasada, pero hoy no puedo decir eso porque no tapa. Pero hay algunas cosas que tienes que controlar, Angelo. No te dejes llevar por ese hinchaje desenfrenado, hazlo cuando juegues, no cuándo no juegues y ten en cuenta Ángelo que atrás tuyo está Saravia y ahora De La Cruz que te ven a ti como el arquero bicampeón”, señaló el periodista en el programa ‘Madrugol’.

Asimismo, Arévalo agregó: “Entonces, hay que darles a esos chicos lo que necesitan para crecer. Basta ya viejo de situaciones tribuneras, tú juegas para el equipo, la institución, no para la tribuna. Tribunero puedo ser yo, pero tú no. Para esos chicos eres un referente”.

QUÉ ES ALIANZA LIMA

El Club Alianza Lima, conocido como Alianza Lima o simplemente Alianza, es una institución deportiva y social con sede en Lima, Perú. Es actualmente el club de fútbol más longevo que disputa la Primera División del Perú y cuya hinchada es una de las más grandes respecto al resto de clubes peruanos.

Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza, propiedad del presidente de la República, Augusto B. Leguía.

Alianza Lima es considerado como uno de los tres grandes clubes del fútbol peruano, además, destaca tanto en el fútbol masculino como el femenino.

¿QUIÉN TIENE MÁS HINCHAS, UNIVERSITARIO O ALIANZA LIMA? ESTA ÚLTIMA ENCUESTA LO REVELA

Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Alianza Lima y Universitario de Deportes se encuentran empatados con un 16% de hinchas cada uno.

Este resultado contrasta con en el sondeo del 2020, en donde Alianza Lima lideraba con un 19%, el título reciente de Universitario ha reducido la brecha.

La encuesta también revela que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, mientras que Alianza predomina en los sectores de menores ingresos y en el Perú rural.

Así mismo, en Lima Metropolitana, Alianza Lima se impone con un 24%, frente al 20% de Universitario. Sporting Cristal ocupa el tercer puesto con un 8%, y la selección peruana tiene un 6% de seguidores.