Ángelo Campos no seguirá en Alianza Lima para la temporada 2026, confirmó el propio club victoriano a través de sus canales oficiales, poniendo fin a una etapa destacada del arquero con la camiseta blanquiazul. El guardameta de 32 años terminó su contrato y la institución optó por no renovarlo, en medio de un proceso de reestructuración del plantel de cara al próximo año.
Formado en las divisiones menores del club, Campos se convirtió en un referente del arco íntimo tras su regreso en 2021, participando activamente en el bicampeonato de la Liga 1 logrado en las temporadas 2021 y 2022. Su aporte en esos campeonatos fue reconocido por la directiva y la hinchada, que lo recuerdan por sus intervenciones claves en momentos decisivos.
En un emotivo mensaje de despedida, Alianza Lima agradeció a Campos por su entrega y profesionalismo: “Gracias por cada atajada y cada momento compartido. Siempre serás parte de nuestra historia”, frase que acompaña un video recopilatorio con los pasajes más importantes del portero con la camiseta victoriana.
Con su salida, Campos se suma a la lista de bajas del cuadro íntimo mientras la directiva trabaja en armar un equipo competitivo para la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El futuro del arquero aún se define, con interés de otros clubes locales que podrían convertirse en su próximo destino la próxima temporada.