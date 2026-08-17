¡Autocrítica! Ricardo Bettocchi, arquero de UTC, tuvo un amargo debut en la Liga 1 tras el sorpresivo gol de Fernando Gaibor que le dio el triunfo a Alianza Lima por la fecha 5 del Torneo Clausura.

El portero del ‘Gavilán’ fue autocrítico y asumió la responsabilidad del gol, pero se quedó con lo destacado de su actuación y no solo en el gol que calificó de “fortuito”.

“No puedo negar que responsabilidad tengo, no debí estar ahí afuera (...) en esa jugada en específico, me parece, a mi opinión, no hay falta nuestra contra Eryc Castillo”, indicó.

“Ahí obviamente, la molestia del equipo, va Bruno Duarte como capitán a reclamar. Ahí es donde se da que Jesús (Castillo), en viveza de él, pone la pelota al piso y juega rápido. Claramente hay responsabilidad, la asumo”, lamentó.

A pesar de la molestia inicial por la derrota y la responsabilidad en el gol, el Bettocchi no bajó los brazos y declaró seguir luchando para sumar más minutos con UTC.