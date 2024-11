Alianza Lima no pudo salir campeón esta temporada. Los blanquiazules no sacaron provecho del empate de Universitario ante Los Chankas, y sorprendentemente cayeron locales ante Cusco FC, resultado que provocó duras críticas de parte de los periodistas y su hinchada. En este contexto, Gustavo Zevallos, exgerente de la institución victoriana, contó cuántos millones de dólares perdió dicho club para la temporada 2025.

¿Cuántos millones de dólares ha perdido Alianza Lima para la temporada 2025, según exdirigente blanquiazul?

Zevallos, quien tuvo un cargo dirigencial en Alianza hace cuatro años, analizó lo sucedido con los blanquiazules en esta temporada y también detalló cuánto será la pérdida económica de Alianza de cara al 2025.

“Comenzar el año con 3 millones menos, claro que golpea, no solo económicamente, sino moralmente. Alianza siempre debe jugar para campeonar, si no lo logras, al menos debes de tener el ingreso en el segundo lugar, comenzar el año sin tres millones no es poca cosa”, dijo Zevallos en entrevista con Ovación.

Asimismo, el exdirectivo de Alianza opinó sobre Bruno Marioni, ex gerente deportivo de la institución ‘Íntima’. “Creo que se desconoció la autonomía del gerente deportivo, si no tiene autonomía, es difícil que funcione. Si lo llevan a este señor, es para que él se encargue. No sé qué habrá pasado durante, que es algo donde finalmente queda mal el club”.

Gustavo Zevallos ha sido gerente de importantes clubes de fútbol peruano. (Foto: Archivo)

Soso tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2025.

Giancarlo el ‘Flaco’ Granda sobre la gestión del Fondo Blanquiazul: “Es una locura el dinero gastado”

“Me imagino que el Fondo Blanquiazul se va a sentar y va a rendir cuentas de lo que ha gastado, porque ha sido una temporada nefasta económicamente para Alianza Lima”, empezó diciendo Giancarlo Granda en Radio Nacional, programa que conduce junto a Vicente Cisneros.

“O sea, en el Fondo Blanquiazul tienen que ir a sentarse y mostrarle al hincha de Alianza, porque son acreedores no son los dueños, no se confundan”, agregó Granda, quien se ha mostrado muy crítico durante toda la temporada por las decisiones tomadas por quienes manejan la institución íntima.

Asimismo, el comunicador exigió a los miembros del Fondo Blanquiazul que demuestren cuánto dinero gastaron en los refuerzos del cuadro victoriano. “Tienen que mostrarle al hincha de Alianza toda la plata que se han tirado en contrataciones. Van a tener que poner en su listita a Jeriel De Santis, Matías Succar, Jhamir D’ Arrigo y Juan Pablo Freytes. Van a tener que explicar todas las contrataciones que han hecho y toda la plata que se han gastado, porque realmente es una locura el dinero que han gastado. Ojo que eso no se compensa con los tres millones de dólares de la Libertadores, ni con la taquilla”.

¿Qué más dijo Giancarlo Granda sobre Alianza Lima?

Por último, Giancarlo hizo hincapié en una conversación que tuvo con Bruno Marioni, quien ya no es más director deportivo de Alianza. “En una entrevista, Marioni me confesó que nunca había sido gerente deportivo, fue algo así como mi primera chamba. Sería bueno que alguien de la cara y que diga que es el acreedor principal de Alianza. Habría que explicar por qué hay un aumento en la tasa de interés, sino van a hacer lo mismo que hizo Gremco y se van a quedar 20 años”.