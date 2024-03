El elogio de Oliver Sonne al estadio Monumental de Universitario

Luego de la contundente victoria de la selección peruana por 4 a 1 ante República Dominicana, varios de los futbolistas han regresado a sus clubes con el objetivo de seguir entrenando y jugando. Entre los jugadores que partieron, uno no pasó desapercibido por la prensa y el público que querían escuchar sus declaraciones tras los partidos amistosos. Se trata de Oliver Sonne que antes de viajar a Europa dejó un lindo mensaje para los hinchas de Universitario de Deportes y su estadio Monumental.

¿QUÉ DIJO OLIVER SONNE SOBRE EL ESTADIO MONUMENTAL DE UNIVERSITARIO?

Tras ingresar en los últimos minutos del partido en la victoria de la selección peruana ante República Dominicana, Oliver Sonne regresó a Dinamarca para unirse a su equipo. Sin embargo, el defensa del Silkeborg IF desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez brindó algunas declaraciones para la prensa local que se encontraba allí.

El ‘Vikingo de los Andes’ agradeció todo el cariño que los aficionados le demostraron, además no dudo en calificar su permanencia en el estadio Monumental de la ‘U’ como grandiosa. “Increíble estadio, increíble gente. Mucho amor. No podría pedir más. Estoy muy feliz por mi debut, gracias. Me siento muy bien. Estoy muy feliz por todo el cariño y apoyo que he recibido. Quiero volver”, dijo el danés de ascendencia peruana muy alegre.

¿QUÉ EDAD TIENE OLIVER SONNE?

Oliver Sonne es un futbolista danés de ascendencia peruana que juega por ahora en el Silkeborg IF de la primera división de la Superliga de Dinamarca. Él nació el 10 de noviembre del 2000 en Herfolge, por lo que tiene 23 años en la actualidad. Recientemente pudo debutar con la selección peruana en la victoria frente a Nicaragua.

¿CUÁL ES LA ESTATURA DE OLIVER SONNE?

De acuerdo con información de Transfermarkt, Oliver Sonne mide 1,87 metros, considerándose uno de los más altos de la selección peruana. Aunque, el jugador que todavía supera al ‘Vikingo de los Andes’ es el portero Pedro Gallese, pues tiene una altura de 1.89 m.

¿CÓMO FUE LA JUGADA DE LUJO QUE GENERÓ OLIVER SONNE EN EL PERÚ VS. NICARAGUA?

Luego que la selección peruana estuviera ganando durante el primer tiempo 2 a 0 ante Nicaragua con goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula, uno de los jugadores más aclamados como Oliver Sonne hizo su estreno en el campo de Matute de la mano de Jorge Fossati. Y es que, corría el minuto 58′ del segundo tiempo, cuando el estratega uruguayo tomó la decisión de meter al campo al jugador de 23 años sustituyendo a Miguel Trauco y colocándolo como carrilero izquierdo.

Tras la presencia de Sonne en el gramado, los aficionados peruanos de todas las tribunas no paraban de gritar su nombre, por lo que en el minuto 70′ el lateral de ascendencia peruana se lució con un taco contra un jugador nicaragüense y que finalizó en gol anulado por Alexander Callens ya que se encontraba en posición adelantada. De esta manera, los hinchas respondieron con aplausos y canticos por tremenda jugada de calidad.