Este 22 de febrero, Boca Juniors recibió a Aldosivi por la fecha 7 de la Primera Fase de la Liga Profesional Argentina 2025 en La Bombonera. El equipo de Fernando Gago obtuvo una victoria por 2-1 ante el ‘tiburón’, lo que permitió que los xeneizes ganaran confianza para su próximo duelo contra Alianza Lima por la Copa Libertadores. Aunque al inicio del partido, los hinchas pifiaron a los ‘bosteros’, no fue hasta el golazo que anotó Luis Advíncula que todo el estadio empezó a vibrar de algarabía. De esta manera, quien no dudó en felicitarlo, fiel a su estilo, fue André Carrillo, quien le puso un particular apodo al ‘Rayo’. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ MENSAJE MANDÓ ANDRÉ CARRILLO A LUIS ADVÍNCULA TRAS ANOTAR CON BOCA JUNIORS?

El último sábado 22 de febrero, Luis Advíncula anotó un golazo para desatar la euforia en La Bombonera por la jornada 7 de la Liga Profesional Argentina. A pesar que el equipo de Fernando Gago no pudo concretar durante el primer tiempo, a los 49 minutos de la segunda mitad, el lateral izquierdo Lautaro Blanco llevó la pelota de su cancha hacia la otra área. El argentino intentó realizar un centro rasante hacia el área chica, pero un rival lo desvió y terminó en los pies del mediocampista Milton Delgado, quien aprovechó la oportunidad para pasárselo a Luis Advíncula.

André Carrillo le puso un particular apodo a Luis Advíncula tras anotar en el triunfo de Boca Juniors.

El popular ‘Rayo’ no dudó en pasar al ataque y dejar atrás a un rival, por lo que sacó un remate con su pierna menos hábil, que es la izquierda. De esta manera, la pelota se fue abriendo y anotó un sensacional gol, sin que el arquero Barlasina pudiera hacer nada. El seleccionado nacional lo celebró con mucha euforia junto a sus compañeros, lo que provocó también que la afición xeneize lo ovacionara. Tras la anotación del peruano, André Carrillo no tardó en publicar una historia en su Instagram para felicitar a su amigo y compañero de selección, ya que demostró que tiene una zurda muy efectiva. “Una vez más, el zurdo Advíncula (risas). ¡Qué grande, Luchito!”, escribió la ‘Culebra’.

¿CUÁNDO JUEGA ALIANZA LIMA VS. BOCA JUNIORS POR COPA LIBERTADORES 2025?

Luego de que Alianza Lima ganara un importante partido ante Juan Pablo II, lo que lo mantiene entre los primeros lugares de la tabla de la Liga 1, el conjunto íntimo se mantiene ahora enfocado en su siguiente duelo contra Boca Juniors, este martes 25 de febrero. El enfrentamiento entre los xeneizes y los blanquiazules se llevará a cabo en La Bombonera de Argentina a partir de las 19:30 horas (hora peruana).

André Carrillo le puso un particular apodo a Luis Advíncula tras anotar en el triunfo de Boca Juniors. / Eurasia Sport Images

¿QUÉ DIJO CARLOS ZAMBRANO SOBRE EL PARTIDO ENTRE BOCA VS. ALIANZA LIMA?

Carlos Zambrano mostró su entusiasmo por enfrentar a su exequipo y sobre todo en La Bombonera ante miles de hinchas de Boca Juniors. Aunque en esta oportunidad mencionó que le toca defender los colores blanquiazules, por lo que dará todo para que saquen un buen resultado y sigan avanzando en la Copa Libertadores 2025.

“Sinceramente es algo especial. Creo que cada jugador que se enfrente a su exequipo se lo toma como algo lindo, un buen reto. Aún quedan algunos compañeros míos, será lindo encontrarlos nuevamente. La amistad al final queda de lado y uno va a matar por sus colores. Hablaba con el ‘Changuito’ Zeballos, es muy talentoso, hoy en día se ha adaptado bien al equipo, está jugando mucho de titular. Es muy buen chico. Le dije que se ponga doble canillera”, contó al programa streaming ‘Mano a Mano’.