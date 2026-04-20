La noche de WrestleMania 42 dejó una escena cargada de simbolismo que sacudió a los seguidores de la lucha libre. En el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, Brock Lesnar, conocido mundialmente como “La Bestia Encarnada”, cayó derrotado ante Oba Femi, quien firmó una victoria histórica en su debut en el evento. Tras el combate, Lesnar permaneció en el centro del ring y protagonizó un momento que encendió las especulaciones sobre su posible despedida. Con calma, se quitó los guantes y las botas para dejarlos sobre la lona, un gesto interpretado por muchos como una señal de cierre de ciclo. Al ponerse de pie, el ex campeón se tomó un instante para reconocer al público antes de abrazar a su histórico mánager, Paul Heyman. La multitud respondió con un coro de “Gracias, Lesnar”, mientras el luchador emprendía su salida hacia la rampa, dejando en el aire la incógnita sobre su futuro en el ring.

¿Es el adiós de Brock Lesnar? El momento en WrestleMania 42 que dejó a todos en shock

Aunque la escena tuvo un fuerte impacto emocional, el futuro de Brock Lesnar sigue sin definirse oficialmente, lo que ha abierto la puerta a múltiples interpretaciones entre los seguidores de la lucha libre.

En redes y en el propio recinto, la reacción no se hizo esperar. Muchos aficionados comenzaron a debatir si el gesto en el cuadrilátero marcaba realmente el final de su carrera. “No puedo creer que Lesnar se haya retirado así”, expresó uno de los presentes, reflejando la mezcla de sorpresa e incertidumbre que dejó el momento.

La ola de reacciones no tardó en intensificarse tras la aparente despedida de Brock Lesnar, con algunos seguidores vinculando su situación a la de otras figuras de la lucha libre.

“Lesnar, Styles y Cena anunciaron su retiro en un lapso de cuatro meses... ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?”, escribió un fan en redes sociales, reflejando la incertidumbre y el impacto que han generado varias salidas recientes del ring en un periodo relativamente corto. La publicación resume el clima de sorpresa entre los aficionados, que observan con atención una posible etapa de transición dentro del espectáculo.

¿Se viene una pelea entre Lesnar y Gunther?

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Brock Lesnar, el nombre de Gunther ha comenzado a tomar fuerza dentro del panorama de la lucha libre. El competidor austríaco, que ya ha marcado su paso tras enfrentamientos de alto impacto frente a figuras como Bill Goldberg, John Cena y AJ Styles, mantiene desde hace tiempo un interés declarado en medirse con Lesnar.

Pese a la expectativa generada entre los fanáticos, ambos luchadores todavía no han protagonizado un combate individual, lo que alimenta aún más las especulaciones sobre un posible enfrentamiento que, para muchos seguidores, representaría uno de los cruces más esperados del circuito reciente.

Gunther volvió a alimentar las especulaciones sobre un posible enfrentamiento con Brock Lesnar tras unas declaraciones en las que dejó entrever que el duelo podría concretarse en el futuro.

En conversación con Complex, el luchador señaló que el excampeón se encuentra actualmente poco activo y difícil de localizar. “Creo que ahora mismo está muy ocupado. Pero sí, puedo hacerlo. No está mucho por aquí, y no se le ve mucho, así que tengo que investigar”, comentó, abriendo la puerta a la posibilidad de organizar el combate.

Además, Gunther insinuó que Paul Heyman tendría un “favor pendiente”, lo que podría ser clave para concretar un choque entre ambos. Esta mención ha sido interpretada por los fanáticos como una pista de que Lesnar aún podría tener al menos una última aparición en el ring antes de un eventual retiro definitivo.

¿Qué más dijo Gunther?

Gunther volvió a encender el debate en torno a un posible duelo con Brock Lesnar al dejar una frase cargada de insinuaciones sobre el entorno del excampeón. “Pero tal vez un tipo que me deba dinero sepa cuáles son los planes de Brock Lesnar”, comentó, sin ofrecer mayores detalles.

La rivalidad, sin embargo, no es nueva en los planes de la industria. En su momento, existieron intenciones de enfrentar a ambos en WrestleMania 40, aunque ese combate nunca llegó a concretarse. Lesnar fue retirado de la programación en medio de su vinculación con la demanda presentada por Janel Grant, lo que alteró los planes creativos de la compañía.

Mientras tanto, en la primera noche de WrestleMania 42, Gunther consolidó su presencia en el evento al imponerse a Seth Rollins mediante sumisión, reforzando su posición como una de las figuras más dominantes del momento en la compañía.