Por Kenyi Peña Andrade

La noche de WrestleMania 42 dejó una escena cargada de simbolismo que sacudió a los seguidores de la lucha libre. En el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, Brock Lesnar, conocido mundialmente como “La Bestia Encarnada”, cayó derrotado ante Oba Femi, quien firmó una victoria histórica en su debut en el evento. Tras el combate, Lesnar permaneció en el centro del ring y protagonizó un momento que encendió las especulaciones sobre su posible despedida. Con calma, se quitó los guantes y las botas para dejarlos sobre la lona, un gesto interpretado por muchos como una señal de cierre de ciclo. Al ponerse de pie, el ex campeón se tomó un instante para reconocer al público antes de abrazar a su histórico mánager, Paul Heyman. La multitud respondió con un coro de “Gracias, Lesnar”, mientras el luchador emprendía su salida hacia la rampa, dejando en el aire la incógnita sobre su futuro en el ring.