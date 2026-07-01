El Mundial 2026 avanza hacia sus instancias decisivas mientras millones de aficionados siguen de cerca el camino de las selecciones rumbo al título. Sin embargo, además de lo deportivo, un factor ajeno al fútbol ha comenzado a generar preocupación en los últimos días. Un reciente informe advierte que las altas temperaturas previstas en Estados Unidos podrían afectar algunos de los partidos más importantes del torneo, incluida la gran final. La situación ha despertado dudas sobre las condiciones en las que se desarrollarán estos encuentros y el impacto que el clima podría tener tanto en los jugadores como en los asistentes. A continuación, conoce por qué la final del Mundial 2026 figura entre los partidos bajo observación y qué revela el informe sobre este escenario.

¿ESTÁ EN RIESGO LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Un informe de la Secretaría para el Cambio Climático de la ONU advierte que la intensa ola de calor prevista para los próximos días en Estados Unidos refleja el escenario de altas temperaturas que podría mantenerse durante el resto del torneo. Por ese motivo, el organismo considera que la final del Mundial 2026, programada para jugarse en Nueva York/Nueva Jersey, figura entre los encuentros con riesgo de disputarse bajo condiciones de calor extremo. Además, el documento incluye en esa lista a dos partidos de cuartos de final y al duelo por el tercer puesto, debido a los elevados niveles de estrés térmico que podrían registrarse.

¿POR QUÉ LA ONU HABLA DE CALOR EXTREMO Y NO SOLO DE ALTAS TEMPERATURAS?

El organismo internacional explica que el análisis se basa en la temperatura de bulbo húmedo global, conocida como índice WBGT, que combina variables como temperatura, humedad, radiación solar y velocidad del viento para determinar el impacto real del calor sobre el cuerpo humano. Según el informe, este indicador ofrece una evaluación más precisa del riesgo para quienes permanecen durante varias horas al aire libre.

En ese contexto, la ONU advierte que “al menos un cuarto de los partidos del torneo, 26 de 104 encuentros, están previstos para disputarse en condiciones de calor extremo”.

(Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / RICHARD PELHAM

¿QUÉ EFECTOS HA TENIDO EL CLIMA DURANTE EL MUNDIAL 2026?

Los problemas relacionados con el clima ya se hicieron presentes desde la fase de grupos. Dos partidos, Arabia Saudí frente a Uruguay y Suecia contra Túnez, se disputaron con temperaturas superiores a los 28 grados, un nivel a partir del cual la FIFPRO recomienda evaluar la postergación o retraso de los encuentros.

Además, el compromiso entre Francia e Irak tuvo que detenerse durante dos horas debido a una tormenta eléctrica, convirtiéndose en el primer caso desde 1974 en que un Mundial sufre una interrupción de esa magnitud por causas meteorológicas, según informa Andina.

¿CÓMO AFECTA EL CALOR A LOS JUGADORES Y A LOS AFICIONADOS?

La ONU sostiene que las consecuencias del calor no alcanzan únicamente a los futbolistas. Durante el partido inaugural, más de un centenar de personas necesitó atención médica por problemas relacionados con las altas temperaturas y cuatro fueron hospitalizadas. Mientras los jugadores cuentan con equipos médicos permanentes, los asistentes deben enfrentar largas esperas y desplazamientos bajo el sol.

Simon Stiell, secretario ejecutivo para el cambio climático, afirmó: “Hace calor para los jugadores, para los aficionados, para todos. Es el cambio climático”.

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