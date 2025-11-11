No cabe duda de que, Universitario de Deportes ha tenido una campaña exitosa este 2025, lo que le ha permitido obtener el ansiado tricampeonato de la Liga 1 (campeón del Torneo Apertura y Clausura). Sin embargo, ahora la directiva crema se mantiene enfocado en armar una buena plantilla que le permita competir, tanto en la torneo local como en la Copa Libertadores, por lo que es usual que se anuncien salidas, renovaciones y nuevas contrataciones. De hecho, con el objetivo de liberar una plaza y traer más futbolistas extranjeros, al parecer se estaría iniciando con el trámite de la nacionalidad peruana de Matías Di Benedetto y Williams Riveros, aunque la situación sería distinta para el chileno Rodrigo Ureña. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO RODRIGO UREÑA SOBRE NACIONALIZARSE PERUANO?

Tras conseguir el tricampeonato nacional este 2025, la directiva de Universitario de Deportes habría iniciado los trámites para que Matías Di Benedetto y Williams Riveros obtengan el DNI peruano, ya que ambos cumplen con los tres años requeridos y han mostrado su disposición para iniciar el proceso. En cuanto a Rodrigo Ureña no dudó en referirse a este tema en una entrevista para ‘Juego Cruzado’ y reveló que el club no se lo ha propuesto hasta el momento. Por ello, el volante chileno se mostró visiblemente incómodo ante la supuesta negativa que habría expresado a una nacionalización, y calificó las críticas como descabelladas.

“No soy de hablar mucho, se habló todo este tema, a mí desde el club, voy a dejar súper en claro esto, jamás se me habló de una nacionalización, para bien o para mal, porque después tú puedes poner tus condiciones, si te gusta o no te gusta, pero jamás se me habló del tema. Lo explico así, si a ti no te invitan a un cumpleaños, tú a ese cumpleaños no vas, era un poco absurdo y escuché a muchos periodistas, no veo redes sociales, pero me llegaban muchas cosas, que yo no me quería nacionalizar por esto. A mí nadie me ofreció nada,si a ti no te ofrecen algo, yo no voy a ir con mis papeles afuera de la embajada, a pedir que me nacionalicen“, explicó Ureña.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA CONTINUIDAD DE RODRIGO UREÑA EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Durante la entrevista con dicho podcast, Rodrigo Ureña no dudó en referirse a su continuidad en Universitario de Deportes, luego de que surgieran especulaciones sobre una posible salida, pese a tener contrato con el club hasta finales de 2026. Aunque el mediocampista extranjero mantiene contrato vigente hasta fines del próximo año, no ha descartado evaluar ofertas de otros clubes.

“Tengo contrato vigente en Universitario, he venido trabajando y enfocado netamente en el partido a partido y en el objetivo final, lo que pase de aquí al otro año, no lo sé, trato de vivir mi día a día. (...) A mi nunca me ha gustado mentirle a la gente ni nada, trabajo para ser el mejor y a los mejores en algún momento los vienen a buscar, les ofrecen mejores contratos, mejores condiciones”, sostuvo el nacido en Conchalí.

