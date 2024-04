Luis Advíncula y lo que dijo realmente cuando le consultaron sobre su retiro del fútbol

Durante los últimos tiempos, Luis Advíncula se ha ganado la titularidad en Boca Juniors, donde incluso suele llevar la banda de capitán, por lo que los hinchas en cada partido aplauden su gran desempeño en las canchas. No obstante, el tiempo transcurre y el retiro del fútbol siempre es una posibilidad para varios deportistas. De hecho, ‘Lucho’ habló sobre este tema en una entrevista y dejó a más de un fanático sorprendido por sus declaraciones.

¿QUÉ DIJO LUIS ADVÍNCULA SOBRE SU RETIRO DEL FÚTBOL?

Luis Advíncula brindó una entrevista al programa de Horacio Zimmermann que se transmite a través de YouTube, en la cual tocó varios aspectos de su vida privada y profesional. El defensor de la selección peruana se consideró un jugador veterano para el fútbol, por lo que siempre está en la mente la posibilidad de retirarse del campo de juego en su debido momento.

“Tengo 34 años, ya pasé a ser un jugador veterano, entre comillas. Para la vida, estoy joven; pero para el fútbol ya paso a ser casi un jugador veterano. Uno tiene que pensar que cada vez está más cerca. El tiempo lo decidirá, pero sé que cada vez está más cerca”, explicó al programa de Horacio Zimmermann desde Buenos Aires, Argentina.

Sin embargo, debido a estas declaraciones, en la cual algunas personas tergiversan la información sobre su salida definitiva del fútbol, Advíncula tomó la decisión de utilizar sus historias de Instagram para instar a su público a que presten atención a sus confesiones y así evitar malos entendidos.

“¡Cómo mal informan a la gente! Miren la entrevista completa y escuchen bien mis palabras. Es increíble”, publicó a través de sus redes sociales acompañado de unos emoticones.

¿QUÉ DIJO LUIS ADVÍNCULA SOBRE BOCA JUNIORS?

Asimismo, en la misma entrevista, el popular ‘Rayo’ no dejó pasar la oportunidad para demostrar el cariño que le tiene a Boca Juniors, incluso se ha convertido en un referente para el plantel debido a sus grandes desempeños, como en la liga argentina o Copa Libertadores. Así también, confesó que desde niño su sueño fue jugar en el club ‘Xeneize’, pues junto a su padre veían todos los partido. “Siempre me imaginé jugando en Boca, era un sueño de chico. Siempre fui hincha, mi papá me hacía ver los partidos. De grande pude cumplirlo”, reveló para dicho programa.

¿CÓMO CALIFICARON LOS MEDIOS ARGENTINOS A LUIS ADVÍNCULA?

Tras una buena actuación de ‘Lucho’ ante River Plate por el pase a la semifinal de la Copa de la Liga Profesional, donde jugó desde el inicio hasta el fin, varios medios deportivos lo calificaron con un alto rendimiento. Por consiguiente, entre los que destacaron el juego del peruano fue el diario Olé que mencionó lo siguiente: “Gran partido del peruano. Desequilibrante por la banda derecha en cada trepada y, sobre todo, en la jugada que terminó en el 1-1 de Merentiel. Jugó como hay que jugar estos partidos: con garra y corazón, pero también con fútbol”.

Mientras que el medio TyC Sports fue otro de los medios que elogio el buen trabajo que hizo nuestro compatriota en mencionado partido. “Luis siempre, pero siempre, juega bien los importantes. Tremendo desborde y asistencia para el empate antes del entretiempo. ¡Sos Boca Luis!”, precisó. Asimismo, le puso un puntaje de ocho puntos, aunque los que tuvieron más fueron: Sergio Romero (9), Miguel Merentiel (10) y Edinson Cavani (10).