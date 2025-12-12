El último fin de semana, el Inter Miami hizo historia al conquistar por primera vez la Major League Soccer tras vencer al Vancouver Whitecaps. Este trofeo significa mucho para el club y Lionel Messi, pues previamente juntos habían ganado otros títulos: la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024 y el trofeo de la Conferencia Este. De esta manera, los jugadores del equipo rosado decidieron celebrar a lo grande la histórica conquista, en una reunión donde no faltaron el baile, las bebidas y los cánticos. Sin embargo, la presencia de una popular cerveza peruana dentro de la celebración no pasó desapercibida por los internautas en las redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿LOS JUGADORES DEL INTER MIAMI CELEBRARON CON CERVEZA PERUANA EL TÍTULO DE LA MLS?

El pasado 6 de diciembre, el Inter Miami ganó por 3 a 1 al Vancouver Whitecaps por la definición del título de la MLS. Gracias a los goles de Édier Ocampo, en propia puerta a los 8 minutos, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende aseguraron el triunfo del conjunto rosado, en un partido donde Lionel Messi aportó dos asistencias decisivas para el campeonato. Así, tras lograr el gran objetivo de la temporada, los jugadores, junto a David Beckham, dueño del club, celebraron en una recepción el título con música, baile, cánticos y bebidas. El video rápidamente se hizo viral en las redes sociales, y no precisamente por la celebración, sino por la posible presencia de una histórica y representativa cerveza: la Pilsen Callao.

Durante el clip, mientras Rodrigo De Paul, Messi y otros futbolistas se disponían a realizar un ‘trencito’ en la pista de baile, se observa a uno de ellos aparentemente sosteniendo la emblemática cerveza peruana. Por su parte, los aficionados nacionales reaccionaron a este anecdótico hecho, sosteniendo que “Perú es clave”. “Saben lo que es bueno, lo justo una verdecita”, “La mejor cerveza del mundo para el mejor del mundo”, “Sí es Pilsen Callao. Aquí en Miami se vende y es rica”, “Perú sigue siendo clave” y “Somos internacionales”, fueron uno de los comentarios que escribieron los seguidores.

¿QUÉ PARTIDOS AMISTOSOS TENDRÁ EL INTER MIAMI EN 2026?

A través de sus plataformas oficiales, el Inter Miami confirmó que el próximo año disputará una serie de partidos amistosos como parte de su pretemporada en Sudamérica. El primero será frente a Alianza Lima el sábado 24 de enero en la tradicional Noche Blanquiazul 2026. El segundo se desarrollará ante Atlético Nacional el sábado 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia. Mientras que cerrará su gira frente al Barcelona el sábado 7 de febrero en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, en Ecuador.

