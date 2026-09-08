Lionel Messi, una de las figuras referentes del fútbol actual, construyó una trayectoria histórica con la selección argentina, con la que logró conquistar diversos títulos internacionales (Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024). Esto ayudó a consolidarse como una de los futbolistas más importantes en la historia de la Albiceleste. En ese sentido, su reciente anuncio sobre el retiro de la selección sorprendió a más de uno, al poner fin a una etapa de más de 20 años defendiendo la camiseta nacional. Así, el reconocido actor de Hollywood, Mark Wahlberg, se pronunció sobre la inesperada noticia revelada por el argentino y reflexionó sobre el impacto que esta figura ha tenido en el mundo del fútbol. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MARK WAHLBERG SOBRE EL RETIRO DE LIONEL MESSI DE LA SELECCIÓN ARGENTINA?

Hace algunos días, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para anunciar su salida de la selección argentina, poniendo fin a más de dos décadas de una exitosa trayectoria con la camiseta albiceleste. Entre las figuras mundiales que se pronunciaron sobre esta inesperada noticia se encuentra Mark Wahlberg, reconocido actor de Hollywood, quien señaló, en una entrevista para El Diario de Nueva York, que la presión y el estrés podrían haber influido en la decisión del astro argentino de retirarse. En ese sentido, resaltó el impacto positivo que el capitán de las Garzas ha generado desde su llegada a la MLS, contribuyendo a elevar la competitividad y el nivel del torneo local.

Por otro lado, el reconocido artista de 55 años señaló que el interés por el fútbol en Estados Unidos aumenta cuando la selección obtiene buenos resultados, pero tiende a disminuir después de las derrotas. Sin embargo, dejó entrever que Neymar podría llegar a la MLS para vestir la camiseta del Inter Miami en el 2027. “Yo creo que la cantidad de presión y estrés bajo la que debe estar sometido, cargando el peso de todo un país, y lo importante que es el fútbol para ellos —los argentinos—, solo puedo imaginarlo. Es demasiada presión. Debe ser muy, muy estresante. No creo que iba a esperar otros cuatro años para volver al Mundial”, dijo Mark.

FIGURAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DEDICAN EMOTIVOS MENSAJES A LIONEL MESSI

Este 31 de agosto, Lionel Messi utilizó sus rede sociales para anunciar su retiro oficial de la selección argentina tras más de 20 años. A pesar de que el capitán argentino reconoció que se trató de una decisión difícil, aseguró que considera que es el momento indicado para cerrar una etapa marcada por importantes logros y aprendizajes. Así, esta publicación generó una ola de reacciones entre hinchas y figuras del fútbol, quienes no dudaron en mandarle un emotivo mensaje de despedida. Entre ellos Ángel Di María, histórico compañero de Messi en la Albiceleste, reaccionó al anuncio y resaltó la decisión del astro de representar a su país desde joven. “Vamos a estar agradecidos toda la vida por ser argentino”, escribió.

Por su parte, Rodrigo De Paul, compañero de Leo tanto en la selección argentina como en Inter Miami, le dedicó un extenso mensaje en el que resaltó su compromiso con Argentina, liderazgo y cercanía con los jugadores y trabajadores del equipo. “Solo gracias, el más grande de toda la historia”, publicó. En tanto, Newell’s Old Boys, club de Rosario donde el delantero se formó en sus divisiones menores, fue una de las instituciones deportivas que no dudó en reaccionar ante la despedida del futbolista de la selección argentina. Finalmente, su esposa Antonela Roccuzzo le ofreció un emocional mensaje tras el anuncio, en el que destacó los años compartidos a lo largo de su trayectoria y le expresó el amor y respaldo de toda su familia, conforme comparte Agencia AFP.