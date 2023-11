Por qué Luis Advíncula no podrá estar en el Perú vs Venezuela por las Eliminatorias

Luego que la selección peruana perdiera en condición de visita por 0 a 2 ante Bolivia en la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, miles de hinchas cuestionan el plan de Juan Reynoso y el compromiso de algunos jugadores. En la siguiente fecha la Bicolor recibirá a la selección venezolana en la cual no se podrá contar con Luis Advíncula.

¿POR QUÉ LUIS ADVÍNCULA NO ESTARÁ EN EL PERÚ VS. VENEZUELA?

Luis Advíncula se perderá un partido importante para la selección peruana cuando enfrente a la selección de Venezuela en la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas debido a que le sacaron la tarjeta amarilla por reclamar al arbitro luego del segundo gol boliviano. De esta manera, el ‘Rayo’ podrá estar presente con Boca Juniors y participar de las semifinales de la Copa Argentina este miércoles 22 de noviembre frente a Estudiantes de la Plata.

Es importante mencionar que no es el primer partido que el defensa nacional no estará en la Blanquirroja por suspensión ya que en el empate ante Paraguay fue expulsado por doble amarilla y no pudo estar con el plantel en la derrota ante Brasil. Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún están en capilla y si son amonestados ante los llaneros, no estarán el otro año ante Colombia.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO JUEGA PERÚ VS. VENEZUELA?

Tras la lamentable derrota que sufrió la selección peruana frente a Bolivia, ahora se alista para enfrentar a Venezuela en la fecha 6 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Este partido se llevará a cabo este martes 21 de noviembre a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima.

¿QUÉ CANAL TRANSMITIRÁ EL PERÚ VS. VENEZUELA?

En esta oportunidad, los canales encargados en pasar el partido entre la Blanquirroja y Vinotinto será por la señal abierta de ATV (canal 9 y 709) y América Televisión (canal 4 y 704). Mientras que, para los que cuenten con cable será Movistar Deportes (canal 3 y 703).

¿CUÁNTOS PUNTOS TIENE PERÚ EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026?

Luego de caer frente a la Verde el pasado jueves 16 de noviembre, la selección peruana solo pudo conseguir un punto, por lo que se encuentra en el último lugar de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Como se sabe, la Bicolor solo pudo sacar un empate ante Paraguay como visitante en la primera fecha.