La noche del sábado 13 de setiembre, Canelo Álvarez ponía en juego su condición de campeón indiscutido de peso supermediano, y para tristeza de los mexicanos, Terence Crawford terminaría por arrebatárselo. El púgil estadounidense venció a su oponente tapatío, y a partir de entonces ha venido acaparando todas las portadas de medios especializados, siendo la noticia acerca de que terminó devolviéndole los cinturones de campeonato obtenidos, aquella que hoy genera mayor repercusión entre los seguidores de ambos deportistas.

ESTA ES LA RAZÓN POR LA CUAL TERENCE CRAWFORD LE DEVOLVIÓ A CANELO ÁLVAREZ LOS CINTURONES DE CAMPEONATO GANADOS EL 13 DE SETIEMBRE

Más de 70 mil personas se dieron cita en el Allegiant Stadium de Las Vegas, y para presenciar en vivo y en directo la gran pelea protagonizada por Canelo Álvarez y Terence Crawford.

El último de los mencionados que naciera en Omaha, Nebraska, hace 37 años, finalmente fue quien se impuso al púgil tapatío que ostentaba los cinturones unificados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Al respecto, un hecho puntual llamó la atención durante conferencia de prensa brindada por tanto Canelo Álvarez como Terence Crawford tras pelea del 13 de setiembre, y es que el popular ‘Bud’ le terminó devolviendo todos los trofeos ganados en aquella noche.

Según lo precisan medios entendidos sobre el tema como TUDN, el retorno de cinturones hacia el boxeador mexicano se produjo ya que todo nuevo monarca tiene la obligación de regresárselos al entonces campeón tomando en consideración características o atributos puntuales destacados a continuación.

Una vez obtenidos los cinturones unificados del CMB, OMB, AMB y FIB, Terence Crawford debe recibir trofeos propios, es decir, personalizados con nombre, fecha, entre otros detalles alusivos a la pelea misma que lo ha erigido como el número 1 e indiscutible de peso supermediano.

ASÍ REACCIONÓ CANELO ÁLVAREZ TRAS PERDER TÍTULOS DE LOS SUPERMEDIANOS CONTRA TERENCE CRAWFORD

Las redes sociales arden tras la contienda entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, y más aún en contra del púgil tapatío que viene recibiendo críticas como gran perdedor de histórica jornada.

A propósito de los títulos de los supermedianos perdidos la noche del 13 de setiembre, el boxeador mexicano hizo uso de sus redes sociales para hacer públicas sus primeras impresiones tras caer derrotado de manera unánime.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora”, refiere Canelo inicialmente, para luego expresar que “siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje”.

Seguidamente, la publicación expone agradecimiento hacia “... mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, y también a familia y “millones de fans que nunca han dejado de apoyarme”, y entre quienes figura su esposa, Fernanda, la mujer que no le suelta la mano y tuvo paciencia.