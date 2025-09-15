Más de 41 millones de visualizaciones alcanzó el mega combate de boxeo en el que el mexicano Saúl Canelo Álvarez cayó derrotado ante el estadounidense Terence Crawford, y que a la postre le costó sus títulos mundiales al primero.

Realizada el sábado por la noche en Las Vegas, Montana, la velada boxística captó la atención de un total de 36.6 millones de espectadores en vivo, desde la apertura hasta el cierre.

La compañía líder en streaming reveló este lunes una serie de cifras que convierten a la derrota del mexicano en ‘el combate de boxeo por el campeonato masculino más visto de este siglo’.

Veinticuatro millones de transmisiones en simultáneo se lograron solo en Estados Unidos.

El evento alcanzó el primer puesto en Netflix en nada menos que 30 países, incluidos EE. UU., México, Reino Unido, Argentina, Australia, Canadá, Irlanda y Filipinas.

El combate también fue tendencia mundial en la red social X, en Estados Unidos, México, y varios países del mundo.

Los organizadores lograron colocar 70.482 entradas para la pelea realizada en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Se recaudaron más de 47 millones de dólares, “la entrada más grande en la historia de este deporte”.

Como suele pasar en eventos de este tipo, Netflix aseguró la presencia de personalidades de distintos ámbitos, entre las que destacaron Adam Brody, Angel Reese, Brenda Song, Chance the Rapper, Charlie Sheen, Charlize Theron, Cordae, Darius Garland, Dave Chappelle, David Spade, Evander Holyfield, Holt McCallany, Jason Statham, Jeremy Renner, Joey Badass, Jonathan Majors, Josh Duhamel, Julio César Chávez, Logan Paul, Macaulay Culkin, Magic Johnson, Marc Anthony, Mark Wahlberg, Matt Friend, Michael Irvin, Michael Che, Michael J. Fox, Mike Tyson, Jimmy “MrBeast” Donaldson, Paul “Triple H” Levesque, Reykon, Rob Lowe, Roy Jones Jr., Sofia Vergara, Stephen A. Smith, SZA, Taylor Sheridan, Tom Segura, Tony Hinchcliffe, Tracy Morgan, Tyrese Maxey, Wilmer Valderrama y Wiz Khalifa.

La próxima jornada de este tipo en Netflix está reservada para el 14 de noviembre con la pelea de exhibición entre Jake Paul y Tank Davis.