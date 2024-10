Había una gran expectativa de parte de los aficionados al fútbol por saber quién sería proclamado como el nuevo ganador del Balón de Oro. Y, sin duda, la gran mayoría de pronósticos señalaban que el brasileño Vinicius Jr. sería el justo vencedor de esta competencia y que así se daría. Sin embargo, finalmente, Rodri, volante español del Manchester City, se llevó el galardón. En este contexto, Paolo Guerrero le envió un emotivo mensaje al futbolista del Real Madrid.

¿Qué mensaje le envió Paolo Guerrero a Vinicius Jr. tras no ganar el Balón de Oro?

Son varios los jugadores que le han manifestado su apoyo a Vinicius Jr. en las últimas horas tras no ganar el Balón de Oro: Neymar, Clarence Seedorf, Karim Benzema, entre otros. En este contexto, el ‘Depredador’, quien conoce a ‘Vini’ de su paso por Flamengo, comentó una foto del brasileño y le dedicó unas sentidas palabras.

Paolo Guerrero fichó por Alianza Lima, club en el que hizo las divisiones menores. (Foto: Liga 1)

“El mejor del mundo sin duda, hermano Vinícius. A por ellos como siempre has hecho, sigue volando, mi hermano”, comentó Guerrero en una foto del brasileño en la que posa junto al resto de jugadores del plantel del Real Madrid.

Vinicius es figura en la selección brasileña cada vez que juega las Eliminatorias. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) / MAURO PIMENTEL

“Es un gran amigo que me ha enseñado mucho”, dijo Vinicius sobre Guerrero tras ser consultado sobre su amistad en la Copa América del 2019. En aquel torneo, el brasileño buscó al peruano para regalarle una camiseta del conjunto blanco.

Ya tiene título profesional: esta es la carrera que terminó Paolo Guerrero

El actual delantero blanquiazul reveló que terminó el curso de entrenador y tiene todos sus papeles aptos para dirigir. Sin embargo, esa opción todavía la ve lejana y solo se concentra en Alianza Lima, club en el que nació futbolísticamente y que defenderá por primera vez en la máxima división del fútbol peruano.

“Ya lo saqué (el título). Ya tengo todas las licencias. Lo tengo bajo 7 llaves por si en algún momento lo necesito. De hecho, quisiera capacitarme mejor, ir a Europa, ver los entrenamientos. En algún momento lo pensé (...). Hoy por hoy no es una opción de que yo sea entrenador”, indicó Paolo en ‘Enfocados’.

¿Qué más dijo Paolo Guerrero sobre lo que hará después de retirarse del fútbol profesional?

Luego, el exCorinthians también hizo hincapié en otro camino que le gustaría seguir. “Después del fútbol no sé qué haré, quiero estudiar gestión. Lo que más me veo es eso: armar un equipo, ser director deportivo, encargarme de las contrataciones, ver qué jugador necesita mi equipo y construir un equipo bonito que luche. No darle muchos gastos al club porque hay mercados como el de Brasil, que maneja otro presupuesto”.

Por último, Guerrero resaltó que le encantaría contribuir con cambios positivos en el fútbol peruano desde fuera de la cancha. “En Alianza, que es el equipo de mis amores, pero también en la selección. Yo quiero ver a mi selección en los próximos mundiales. Creo que el fútbol peruano tiene que cambiar mucho. Vienen nuevas generaciones que tienen que crecer y fogueándose (...). Exportando más jugadores al extranjero”.