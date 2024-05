Qué se sabe de Jesús Barco tras el golpe que recibió en el Sport Boys vs Melgar

Por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1, Sport Boys no pudo conseguir una victoria ante Melgar, por lo que complica aún más sus chances de salir del fondo de la tabla. No obstante, durante el partido, uno de los hechos que no pasó desapercibido fue el duro golpe que recibió Jesús Barco, por lo que dejó a más de uno preocupado. Todos los detalles sobre la situación del futbolista en esta nota.

¿QUÉ SE SABE DEL GOLPE QUE RECIBIÓ JESÚS BARCO EN LA DERROTA DE SPORT BOYS?

Todo inició a los 41 minutos cuando Sport Boys se encontraba defendiendo un balón que venía de tiro libre. En eso, la pelota cae en el punto de penal y allí estaba Jesús Barco tratando de sacar la esfera afuera del área chica, por lo que recibió una fuerte patada por la espalda por parte de Paolo Reyna que lo dejó inconsciente en el suelo por varios minutos. Luego de la preocupación y tensión que se vivió en ese instante, el volante ‘rosado’ se pudo reponer e ingresar al campo de juego, incluso anotó el gol del empate en el minuto 75.

Asimismo, el técnico de Sport Boys, Juan Alayo, se pronunció en la conferencia de prensa respecto al tema de Barco, mencionando que viene siendo evaluado ya que durante el resto del partido tenía síntomas de mareos. Además, aprovechó el momento para mostrar su disconformidad con el resultado ya que el plantel viene mejorando cada vez más. “Sentí amargura e impotencia porque creo que hemos merecido más de lo que nos hemos llevado”, precisó.

FIXTURE DE SPORT BOYS EN EL TORNEO APERTURA LIGA 1 2024

Fecha 15

Alianza Atlético vs, Cienciano

UTC vs. Melgar

Unión Comercio vs. ADT

Universitario vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau

Cusco FC vs. Carlos Mannucci

César Vallejo vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

Fecha 16

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

ADT vs. Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs. Unión Comercio

Melgar vs. Sport Huancayo

Cienciano vs. Universitario

Atlético Grau vs. Cusco FC

Carlos Mannucci vs. César Vallejo

Los Chankas vs. Alianza Atlético

UTC vs. Sport Boys

Fecha 17