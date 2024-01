Quiénes son los ex GOLPERU y ESPN Perú que estarán en programa con Giancarlo Granda

Después que se hiciera público el despido de 11 periodistas deportivos de GOLPERU debido a que ya no cuentan con todos los derechos de transmisión de la Liga 1, también se sumó ESPN Perú en la cual anunció que no continuará más en nuestro país. Ante ello, Giancarlo Granda informó que viene preparando un nuevo proyecto digital y contará con compañeros de dichas casas televisoras.

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN EL PROGRAMA DE GIANCARLO GRANDA?

Giancarlo Granda, uno de los periodistas deportivos con más popularidad en el medio, cuenta con su propio canal conocido como ‘Tiempo Muerto’ que se transmite mediante YouTube. Ahora se prepara para desarrollar su proyecto digital con distintos programas y uno de ellos será ‘Agrandados’, espacio que se debatirá y analizará todo sobre el fútbol desde este lunes 22 de enero a las 9:00 p. m. Este programa contará con la presencia de extrabajadores de GOLPERU y ESPN Perú, como Maximiliano Mendaña, Percy Olivares, Pancho Pizarro, Paolo Maldonado y Javier Sáenz.

¿QUÉ PROGRAMA DEPORTIVO INTEGRARÁ ANA LUCIA RODRÍGUEZ?

Luego de casi ochos años de integrar GOLPERU, Ana Lucia Rodríguez anunció por medio de sus redes sociales que ahora formará parte de ‘A presión’ en uno de sus programas llamados ‘Estudio fútbol’ que tiene como conductor principal a ‘Mr. Peet’ o también conocido como Peter Arévalo.

¿QUIÉNES SON LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS QUE NO ESTÁN EN GOLPERU ESTE 2024?

Tras una serie de conflictos y sanciones económicas durante muchos años debido a la transmisiones de los partidos de la Liga 1; a continuación, te presentamos a los 11 periodistas deportivos que ya no forman parte de GOLPERU durante este año:

Carolina Salvatore

Milena Merino

Giancarlo Granda

Nair Aliaga

Ana Lucía Rodríguez

Karla Chocano

Julián Fernández

Bruno Ginocchio

Sergio Moreno

Javier Sáenz

Titín Drago

¿CÓMO REACCIONARON LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS ANTE LA NOTICIA?

Luego que se conociera la noticia que no iban más en GOLPERU, algunos periodistas no dudaron en utilizar sus redes sociales para expresarse sobre lo sucedido y despedirse de su público. “Lamentablemente, tengo que contarles y responderles a la pregunta que me han hecho tantas veces en los últimos días, de dónde voy a estar el 2024. No voy a continuar en las pantallas de GOLPERU y no es una decisión propia, es una decisión que me cayó como un ‘balde de agua fría’. No les voy a mentir diciendo que ‘ya tengo nuevos proyectos’, porque no fue así. Me tomó trabajo procesar, pero hoy lo cuento abiertamente porque sé que vienen cosas mejores”, escribió Milena Merino.

Mientras que, Carolina Salvatore publicó la triste noticia a todos sus seguidores asegurando que dentro de a poco se volverán a ver. “Fin de ciclo. Ahora sí que llegue lo mejor. Besos a todos, nos vemos en poco”, posteó la comunicadora en su red social.

¿QUÉ ES GOLPERU?

GOLPERU es un canal de televisión por suscripción peruano exclusivo de Movistar TV que ha sido lanzado en 2016. Además, su programación se encuentra estructurada principalmente por noticieros, programas de actualidad, programas de entrevistas, programas de análisis, microprogramas sobre el fútbol nacional e internacional, entre otros.