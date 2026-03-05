Universitario venció por la mínima a FC Cajamarca el último fin de semana por la Liga 2026. En este contexto, uno de los momentos que más dio que hablar fue el emotivo abrazo que se dieron Hernán Barcos y Alex Valera. Recordemos que ambos futbolistas tuvieron un fuerte cruce de palabras en un clásico entre los cremas y Alianza Lima.
¡Respuesta inesperada! Hernán Barcos rompe el silencio tras el emotivo abrazo con Álex Valera: “Sabemos que...”
Durante una conversación con el programa televisivo “Desvelados”, el delantero oriundo de Argentina relató sus sensaciones tras encontrarse nuevamente con Valera, haciendo énfasis en los comentarios previos que habían circulado. El exintegrante de Alianza Lima mostró firmeza al referirse al asunto, subrayando su intención de evitar cualquier disputa o conflicto mediático.
“Son cosas que quedan ahí. Nosotros como colegas sabemos que es fútbol y ustedes (prensa) funcionan así. Eso que hablan ya se cerró y pasó hace tiempo. Son cosas naturales saludar a un compañero como cualquier otro. La fiesta la arman ustedes”, dijo el popular ‘Pirata’.
¿Qué dijo Pablo Miguez sobre el encuentro entre Valera y Barcos?
Asimismo, Pablo Miguez, defensor de FC Cajamarca, también dio su punto de vista sobre la relación entre Barcos y ‘Valegol. “Esto es fútbol y yo me he enfrentado con jugadores de Universitario y las pulsaciones se elevan en los partidos. Hay momentos de calentura, pero después lo bajás. Somos todos colegas y queda dentro de la cancha, Hernán es una buena persona como Valera. Eso es lo que vende más o la prensa infla mucho las cosas. Es parte de este deporte”, indicó el uruguayo a Latin Media.
Resultados Fecha 5 del Torneo Apertura
Alianza Atlético 0-0 ADT / Estadio Campeones del 36
FBC Melgar 1-2 Los Chankas / Estadio de la UNSA
Deportivo Garcilaso 2-3 Cienciano / Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal / Estadio IPD Huancayo
UTC 0-1 Alianza Lima / Estadio Héroes de San Ramón
Sport Boys 0-0 CD Moquegua / Estadio Miguel Grau
Comerciantes Unidos 3-1 Atlético Grau / Estadio Juan Maldonado
Juan Pablo II 2-1 Cusco FC / Complejo Deportivo Juan Pablo II
Universitario 1-0 FC Cajamarca / Estadio Monumental ‘U’
Programación de la fecha 6 de la Liga 1
Viernes 6 de marzo
15:30 Atlético Grau vs. FC Cajamarca
Sábado 5 de marzo
11:00 CD Moquegua vs. Sport Huancayo
13:15 Comerciantes Unidos vs. UTC
16:30 Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
19:00 Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso
Domingo 8 de marzo
13:15 ADT vs. Juan Pablo II
15:30 Chankas CYC vs. Universitario
Lunes 9 de marzo
17:30 Cienciano vs. Sport Boys
20:30 Alianza Lima vs. Melgar