Universitario venció por la mínima a FC Cajamarca el último fin de semana por la Liga 2026. En este contexto, uno de los momentos que más dio que hablar fue el emotivo abrazo que se dieron Hernán Barcos y Alex Valera. Recordemos que ambos futbolistas tuvieron un fuerte cruce de palabras en un clásico entre los cremas y Alianza Lima.

¡Respuesta inesperada! Hernán Barcos rompe el silencio tras el emotivo abrazo con Álex Valera: “Sabemos que...”

Durante una conversación con el programa televisivo “Desvelados”, el delantero oriundo de Argentina relató sus sensaciones tras encontrarse nuevamente con Valera, haciendo énfasis en los comentarios previos que habían circulado. El exintegrante de Alianza Lima mostró firmeza al referirse al asunto, subrayando su intención de evitar cualquier disputa o conflicto mediático.

“Son cosas que quedan ahí. Nosotros como colegas sabemos que es fútbol y ustedes (prensa) funcionan así. Eso que hablan ya se cerró y pasó hace tiempo. Son cosas naturales saludar a un compañero como cualquier otro. La fiesta la arman ustedes”, dijo el popular ‘Pirata’.

¿Qué dijo Pablo Miguez sobre el encuentro entre Valera y Barcos?

Asimismo, Pablo Miguez, defensor de FC Cajamarca, también dio su punto de vista sobre la relación entre Barcos y ‘Valegol. “Esto es fútbol y yo me he enfrentado con jugadores de Universitario y las pulsaciones se elevan en los partidos. Hay momentos de calentura, pero después lo bajás. Somos todos colegas y queda dentro de la cancha, Hernán es una buena persona como Valera. Eso es lo que vende más o la prensa infla mucho las cosas. Es parte de este deporte”, indicó el uruguayo a Latin Media.

Resultados Fecha 5 del Torneo Apertura

Alianza Atlético 0-0 ADT / Estadio Campeones del 36

FBC Melgar 1-2 Los Chankas / Estadio de la UNSA

Deportivo Garcilaso 2-3 Cienciano / Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal / Estadio IPD Huancayo

UTC 0-1 Alianza Lima / Estadio Héroes de San Ramón

Sport Boys 0-0 CD Moquegua / Estadio Miguel Grau

Comerciantes Unidos 3-1 Atlético Grau / Estadio Juan Maldonado

Juan Pablo II 2-1 Cusco FC / Complejo Deportivo Juan Pablo II

Universitario 1-0 FC Cajamarca / Estadio Monumental ‘U’

Programación de la fecha 6 de la Liga 1

Viernes 6 de marzo

15:30 Atlético Grau vs. FC Cajamarca

Sábado 5 de marzo

11:00 CD Moquegua vs. Sport Huancayo

13:15 Comerciantes Unidos vs. UTC

16:30 Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

19:00 Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso

Domingo 8 de marzo

13:15 ADT vs. Juan Pablo II

15:30 Chankas CYC vs. Universitario

Lunes 9 de marzo

17:30 Cienciano vs. Sport Boys

20:30 Alianza Lima vs. Melgar