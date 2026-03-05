Por Redacción EC

Universitario venció por la mínima a FC Cajamarca el último fin de semana por la Liga 2026. En este contexto, uno de los momentos que más dio que hablar fue el emotivo abrazo que se dieron Hernán Barcos y Alex Valera. Recordemos que ambos futbolistas tuvieron un fuerte cruce de palabras en un clásico entre los cremas y Alianza Lima.