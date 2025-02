Con una amplia trayectoria en el mundo futbolístico, Néstor Gorosito logró avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 con Alianza Lima tras superar en los penales a Boca Juniors en La Bombonera, un lugar que suele ser complejo para los equipos visitantes. Ante este importante triunfo, el DT argentino no pudo evitar expresar su emoción por los resultados obtenidos. Además, emitió contundentes declaraciones sobre el desarrollo del partido, enfatizando el desempeño de sus jugadores, quienes tuvieron que mantenerse firmes pese a que tenían una constante presión por parte del rival. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE GOROSITO TRAS SUPERAR A BOCA JUNIORS?

Si bien su alegría por la clasificación era notoria, Gorosito reconoció que el equipo blanquiazul tiene mucho por mejorar para obtener mejores resultados. “Estoy contento por el club, por los jugadores. Defendimos casi todo el partido. Ellos descontaron con el gol al principio. Empatamos, podríamos haber definido con la de Castillo. En el segundo tiempo jugaron mejor que nosotros, estuvimos muy atrás. Contento por la entrega, la lucha y el triunfo. (...) Queríamos jugar más lejos, de igual a igual. Boca nos superó. Tenemos que mejorar un montón de cosas, pero la alegría cubre las falencias. Las tenemos que ver para que no se vuelvan a repetir. Allá merecimos ganar por dos o tres goles”, indicó el entrenador.

Por otro lado, con el objetivo de evitar las críticas por haber superado la eliminatoria por penales y explicar su alegría, el popular ‘Pipo’ señaló lo siguiente: “Argentina salió campeón del mundo por penales y no vi a ningún argentino triste”.

Finalmente, tuvo palabras de reconocimiento para el rival y señaló que está enfocado en mejorar los errores que mostraron en La Bombonera. “Con el máximo respeto al otro cuerpo técnico, jugaron mejor. Tenemos que mejorar de visitante para no sufrir como sufrimos hoy”, sostuvo.

¿QUÉ MENSAJE DIO NÉSTOR GOROSITO HACIA LAS PERSONAS QUE NO CONTABAN CON LA HAZAÑA DE ALIANZA LIMA?

Ciertamente se dice que La Bombonera se caracteriza por ejercer una influencia sobre los partidos debido a lo emblemático que es, pero esto no pareció inmutar a Gorosito. De acuerdo con el actual DT de Alianza Lima, dicho mito es algo banal y sin fundamento, ya que el juego depende únicamente de las personas que desarrollen el partido. Además, recalcó que Boca Juniors es un equipo altamente competitivo por sus integrantes, más no por el estadio, según recoge Infobae Perú.

“Yo entro a la cancha y puede no haber nadie o un millón de personas. Es el contrario y la pelota. A Boca lo hicieron grande los equipazos que ha tenido. A la cancha entran los jugadores porque sino un equipo tendría que ganar todos los partidos y eso no sucede. Puedo ir al Maracaná y jugar mal o bien, pero no por el estadio o la gente. Nos daban por muertos antes de jugar, en el fútbol no se puede predecir”, expresó, dejando en claro que lo que logra determinar el resultado final es el desempeño de los integrantes.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL ENCUENTRO ENTRE BOCA JUNIORS VS. ALIANZA LIMA EN LA BOMBONERA?

Tras la victoria por 1-0 de Alianza Lima sobre Boca Juniors en Matute, ambas escuadras se enfrentaron en La Bombonera en un partido decisivo para la clasificación. El encuentro comenzó de manera inesperada con un autogol de Miguel Trauco, otorgándole una ventaja temprana a Boca. No obstante, la respuesta de Alianza Lima no tardó en llegar, con Hernán Barcos demostrando su calidad al marcar un gol de cabeza que igualó el marcador. La tensión se mantuvo durante todo el partido, y en la segunda mitad, Zenón volvió a adelantar a Boca, llevando el marcador global a un empate 2-2, lo que forzó la definición desde el punto penal.

La tanda de penales fue un espectáculo de precisión y nervios de acero. Ambos equipos mostraron una efectividad impecable, con jugadores como Guerrero, Noriega, Lavandeira, Trauco y Gaibor convirtiendo para Alianza Lima. La definición llegó al último penal, donde el arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, se erigió como héroe al atajar el lanzamiento, asegurando la clasificación de su equipo. La experiencia internacional de Viscarra fue determinante en el momento crucial, dejando a Boca Juniors fuera de la competencia.

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO ENCUENTRO DE ALIANZA LIMA EN LA COPA LIBERTADORES 2025?

Con la euforia de su reciente victoria aún presente, Alianza Lima se enfoca ahora en su próximo desafío en la Copa Libertadores 2025: la Fase Preliminar 3. El equipo peruano se enfrentará a Deportes Iquique de Chile, un encuentro crucial de ida y vuelta que determinará su avance a la fase de grupos del prestigioso torneo continental.

Independientemente del resultado, Alianza Lima ya ha asegurado su participación en competiciones internacionales de la CONMEBOL para el 2025, garantizando su presencia en la Libertadores o la Sudamericana, según informa ESPN.