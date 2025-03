Una histórica victoria se vivió el 25 de febrero en La Bombonera de Argentina, cuando Alianza Lima eliminó a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Esta eliminación del torneo internacional no habría sido tomada del todo bien por el Consejo del Fútbol, hasta el punto de que habrían decidido que el técnico Fernando Gago dirigiera su último partido ante Rosario Central por la Liga Profesional Argentina. Por su parte, los dirigidos por Néstor Gorosito llegaron a nuestro país en medio de ovaciones y cánticos de los hinchas íntimos, siendo uno de los más aclamados Carlos Zambrano, quien reveló detalles sobre su cruce con su amigo y compañero Luis Advíncula tras quedar fuera del torneo de Conmebol. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO CARLOS ZAMBRANO SOBRE SU CRUCE CON LUIS ADVÍNCULA POR COPA LIBERTADORES 2025?

Tras lograr la hazaña con Alianza Lima en Argentina, Carlos Zambrano decidió brindar una entrevista a ‘Al Ángulo’ para contar detalles sobre la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para solidarizarse y respaldar a Luis Advíncula, quien tuvo una dolorosa reacción al tirarse al piso durante unos segundos al ver que su compañero Alan Velasco falló el penal. Y es que el ‘León’ conoce muy bien la presión de los xeneizes y la prensa, especialmente en estas ocasiones, ya que formó parte del club durante casi cuatro temporadas.

“Tenía sentimientos encontrados, tampoco quería celebrar en un estadio donde fui feliz en su momento, por más que a veces reciba críticas, es parte de, no me lo tomé a pecho. Tener a mis compañeros tristes ahí, eran ellos o nosotros, nos tocó a nosotros la alegría, lo vi a ‘Lucho’ derrumbado. Somos compañeros, entiendo cómo se debe sentir, la presión allá es muy dura, no quiero imaginar cómo están ellos, con la avalancha de la prensa que les da”, dijo al programa de Movistar Deportes.

Asimismo, en un diálogo con el programa digital ‘D & T’, el defensa blanquiazul mencionó que el lateral de Boca no quería entablar ninguna conversación previa al partido con el equipo de Néstor Gorosito, ya que estaba concentrado. Aunque el ‘Kaiser’ reveló que luego se iba a juntar con el ‘Rayo’ porque, por encima de todo, existe una gran amistad entre ambos.

“Luis estaba muy serio, no saludaba a la gente. Lo quería jod.. en ese momento, pero sé que es muy engreído, no lo iba a molestar tanto porque sé cómo es él. Igual hablé antes y le dije que pase lo que pase, nos vamos a juntar después porque somos amigos, compatriotas y lamentablemente le tocó mal a él. Pero yo tuve que defender a Alianza y creo que se pudo hacer bien”, narró a dicho medio.

¿CUÁNDO JUEGA ALIANZA LIMA POR COPA LIBERTADORES 2025?

El partido de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores 2025 entre Alianza Lima y Deportes Iquique se llevará a cabo este martes 4 de marzo en Iquique, Chile. Mientras que el duelo de vuelta se jugará el martes 11 de marzo en Lima. El encuentro entre ambos equipos se disputará a las 5:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 6:00 p.m. en Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 7:00 p.m. en Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

¿QUÉ LE FALTA A CARLOS ZAMBRANO PARA SER ÍDOLO EN ALIANZA LIMA?

El popular Pepe Soto brindó una entrevista al podcast de Youtube ‘Entre Ceja y Ceja’ y reveló lo que le falta a Carlos Zambrano para llegar a ser un ídolo en Alianza Lima. “Ahora, como referente, está Carlitos Zambrano. No nació en Alianza, pero es hincha y siempre ha ido al estadio a ver al equipo. Creo que le falta un poquito de mi liderazgo, yo hablo mucho con él. Le fue difícil el año pasado, porque él cuando vino acá se encontró con otra realidad. No lo querían, pero el año pasado volvió a retomar lo que es, volvió a entrenarse bien y fue el mejor central de campeonato”, dijo Soto.

Asimismo, Pepe agregó: “Creo que le falta hablar un poco más, es muy callado para ser central. Eso es lo que le he dicho, pero sí es un jugadorazo, aparte que jugó muchos años en el extranjero. Jugar en un camarín en un equipo como Boca Juniors... mi respeto para Carlitos. Es un gran central”.