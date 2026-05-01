El abastecimiento oportuno y masivo de servicios esenciales, como el agua potable, es esencial para mejorar la calidad de vida de la población. En ese sentido, a través de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) se anunció el corte del suministro programado para este 2 de mayo, lo cual impactará a varios distritos de la capital. De hecho, son una serie de zonas que se verán afectadas por esta interrupción debido a mantenimientos o limpieza de reservorios, a fin de que se les pueda brindar un excelente servicio. Frente a esta situación, la población local se pregunta cuándo se restablecerá el servicio de agua, a pesar de los planes de contingencia implementados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ HABRÁ CORTE DE AGUA ESTE 2 DE MAYO EN ALGUNOS DISTRITOS DE LIMA?

La empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó, a través de sus plataformas oficiales, que se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de agua en zonas de algunos distritos de la capital este sábado 2 de mayo. Así, este corte de agua durará aproximadamente 13 horas y responde a la ejecución de trabajos orientados a garantizar un servicio de calidad y optimizar la infraestructura del sistema. En ese sentido, la empresa instó a los usuarios afectados a tomar medidas preventivas, como almacenar con anticipación el recurso hídrico para los fines necesarios.

¿QUÉ ZONAS DE LIMA SE VERÁN AFECTADAS POR EL CORTE DE AGUA ESTE 2 DE MAYO?

A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, las zonas afectadas por el corte temporal de agua potable que ejecutará Sedapal (LINK) en los distritos de Ate, Puente Piedra, La Molina y San Juan de Lurigancho:

La Molina

Hora: 12 p. m. - 11:50 p. m.

Urb. Las Laderas de Melgarejo

Urb. Santa Patricia I, II y III etapa

Urb. Far West Villas

Urb. Pablo Boner

Urb. Pablo Cánepa

Urb. El Banco de Javier Prado

Asoc. Vivienda San Francisco de Asís I, II y IV etapa

Urb. Portada del Sol de La Molina I y II etapa

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Urb. Los Girasoles de La Molina

Urb. Los Robles

Cobertura R-8E

Ate

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

A. H. Huaycán zona R

A. H. Huaycán zona R 205F Ampliación 12 de agosto

Calle 1 P.S. 2-3-4-5

UCV 206 E

San Juan de Lurigancho

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

A. H. S.S. Juan Pablo II

A. H. Casa Blanca

APV Casa Blanca

A. H. 9 de Febrero Ampl.

A. H. Integ. Solid y Prog Sector Los Frutales

Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca

A. H. Integ. Solid y Prog Sector San Juan de Casa Blanca

Agru. Los Andes

Agru. Los Claveles

Agru. Nuevo Progreso

Agru. Los Girasoles

Agrup. El Bosque Maritégui

A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes

A. H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre

Agru. Faro Nuevo Amanecer

A. H. Jesús de Nazareth

A. H. El Mirador Fase II Ampl.

Agru. II etapa del A.H. Jesús de Nazareth Ampl.

A. H. El Mirador Alto Caribe III etapa - Ampl.

A. H. Peruanos Unidos - sector B María Jesús Espinoza

Puente Piedra

Hora: 12 m - 8 p. m.