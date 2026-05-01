Por Redacción EC

El abastecimiento oportuno y masivo de servicios esenciales, como el agua potable, es esencial para mejorar la calidad de vida de la población. En ese sentido, a través de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) se anunció el corte del suministro programado para este 2 de mayo, lo cual impactará a varios distritos de la capital. De hecho, son una serie de zonas que se verán afectadas por esta interrupción debido a mantenimientos o limpieza de reservorios, a fin de que se les pueda brindar un excelente servicio. Frente a esta situación, la población local se pregunta cuándo se restablecerá el servicio de agua, a pesar de los planes de contingencia implementados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.