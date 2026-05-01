El abastecimiento oportuno y masivo de servicios esenciales, como el agua potable, es esencial para mejorar la calidad de vida de la población. En ese sentido, a través de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) se anunció el corte del suministro programado para este 2 de mayo, lo cual impactará a varios distritos de la capital. De hecho, son una serie de zonas que se verán afectadas por esta interrupción debido a mantenimientos o limpieza de reservorios, a fin de que se les pueda brindar un excelente servicio. Frente a esta situación, la población local se pregunta cuándo se restablecerá el servicio de agua, a pesar de los planes de contingencia implementados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
El abastecimiento oportuno y masivo de servicios esenciales, como el agua potable, es esencial para mejorar la calidad de vida de la población. En ese sentido, a través de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) se anunció el corte del suministro programado para este 2 de mayo, lo cual impactará a varios distritos de la capital. De hecho, son una serie de zonas que se verán afectadas por esta interrupción debido a mantenimientos o limpieza de reservorios, a fin de que se les pueda brindar un excelente servicio. Frente a esta situación, la población local se pregunta cuándo se restablecerá el servicio de agua, a pesar de los planes de contingencia implementados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
La empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó, a través de sus plataformas oficiales, que se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de agua en zonas de algunos distritos de la capital este sábado 2 de mayo. Así, este corte de agua durará aproximadamente 13 horas y responde a la ejecución de trabajos orientados a garantizar un servicio de calidad y optimizar la infraestructura del sistema. En ese sentido, la empresa instó a los usuarios afectados a tomar medidas preventivas, como almacenar con anticipación el recurso hídrico para los fines necesarios.
A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, las zonas afectadas por el corte temporal de agua potable que ejecutará Sedapal (LINK) en los distritos de Ate, Puente Piedra, La Molina y San Juan de Lurigancho:
La Molina
Hora: 12 p. m. - 11:50 p. m.
- Urb. Las Laderas de Melgarejo
- Urb. Santa Patricia I, II y III etapa
- Urb. Far West Villas
- Urb. Pablo Boner
- Urb. Pablo Cánepa
- Urb. El Banco de Javier Prado
- Asoc. Vivienda San Francisco de Asís I, II y IV etapa
- Urb. Portada del Sol de La Molina I y II etapa
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
- Urb. Los Girasoles de La Molina
- Urb. Los Robles
- Cobertura R-8E
Ate
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Huaycán zona R
- A. H. Huaycán zona R 205F Ampliación 12 de agosto
- Calle 1 P.S. 2-3-4-5
- UCV 206 E
San Juan de Lurigancho
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
- A. H. S.S. Juan Pablo II
- A. H. Casa Blanca
- APV Casa Blanca
- A. H. 9 de Febrero Ampl.
- A. H. Integ. Solid y Prog Sector Los Frutales
- Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca
- A. H. Integ. Solid y Prog Sector San Juan de Casa Blanca
- Agru. Los Andes
- Agru. Los Claveles
- Agru. Nuevo Progreso
- Agru. Los Girasoles
- Agrup. El Bosque Maritégui
- A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes
- A. H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre
- Agru. Faro Nuevo Amanecer
- A. H. Jesús de Nazareth
- A. H. El Mirador Fase II Ampl.
- Agru. II etapa del A.H. Jesús de Nazareth Ampl.
- A. H. El Mirador Alto Caribe III etapa - Ampl.
- A. H. Peruanos Unidos - sector B María Jesús Espinoza
Puente Piedra
Hora: 12 m - 8 p. m.
- P. J. Laderas de Chillón 1ra Explanada-Sector 369