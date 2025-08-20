Lima Este, y más puntualmente San Juan de Lurigancho (SJL), hoy se alista para albergar un nuevo centro comercial tras la inauguración del Mall Aventura a fines del 2023. Dos años después, los habitantes del distrito más poblado de la capital peruana, podrán verse beneficiados mediante el inicio de operaciones de proyecto que contempla gran inversión, y asimismo ubicación estratégica, e incluso muy cerca de importante medio de transporte cuya interconexión facilita la llegada de personas de diversas partes de la ciudad.

EN ESTA PARTE DE SJL ESTARÁ UBICADO EL NUEVO CENTRO COMERCIAL QUE VIENE DESARROLLÁNDOSE

La capital del Perú hoy concentra a gran porcentaje poblacional, y por ende requiere de mayores espacios e infraestructura para el desarrollo de diversas actividades, siendo centro comercial proyectado para construirse en SJL, el mismo que conectará a los visitantes con una de las 26 estaciones habilitadas mediante la Línea 1 del Metro de Lima.

De acuerdo a información referida por Manfred Paulmann, presidente del directorio de Cencosud Shopping, y recogidas por medios especializados como Perú Retail, hacia fines del 2025 el distrito limeño que acoge a más de 1 millón de habitantes, tendrá la posibilidad de disfrutar de las instalaciones del segundo mall inaugurado tras lanzamiento del Mall Aventura, y en el mismo lugar donde actualmente funciona el Metro La Hacienda aperturado durante mediados de junio de 2010.

Sumado a esta noticia vinculada al denominado Cenco Malls en SJL, se puede precisar que la ubicación del referido centro comercial brindará estratégicamente conexión con la Estación Los Jardines de la Línea 1 situada en la cuadra 33 de la Av. Próceres de la Independencia, sirviendo de esta forma como importante medio de transporte a través de tren eléctrico que abarca distritos desde Lima Sur.

Cenco Malls alista inauguración de moderno centro comercial en SJL, e invirtiendo aproximadamente 900 millones de soles, según lo precisa la ACCEP. (Fuente: ACCEP)

Según la información compartida por la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), la inversión para llevarse a cabo e inaugurarlo a fines de 2025, asciende a unos 230 millones de dólares necesarios con la finalidad de construir 7 niveles con una superficie arrendable de aproximadamente 107 mil m2.

Cabe recordar con respecto al lugar del proyecto, que este gran centro comercial a cargo de Cenco Malls, hoy se encuentra en la intersección de las avenidas Próceres de la Independencia y Jardines Este que precisamente incluye de manera estratégica, una conexión directa con la Línea 1 del Metro de Lima.

ESTOS SON LOS AMBIENTES QUE PREPARA CENCO MALLS PARA EL NUEVO CENTRO COMERCIAL EN SJL

300 locales

Cuatro tiendas ancla

Restaurantes en una terraza superior

Patio de comidas

Cines

Áreas de entretenimiento

Centro médico

¿SE CONSTRUIRÁN MÁS CENTROS COMERCIALES EN SJL? ESTO ES LO QUE SE SABE HOY

De manera hasta cotidiana, las familias peruanas suelen disfrutar de un fin de semana visitando los centros comerciales más cercanos a su hogar, y en este caso puntual, aquellas viviendo dentro de SJL podrían disfrutar de otro espacio similar al Mall Aventura y el propio Cenco Mall, cuando estén listas las instalaciones del tradicional Real Plaza cuya cadena de establecimientos expandidos por todo el Perú le pertenece al grupo Intercorp.

Los últimos años han sido difíciles económicamente hablando para el país, y ello debido a una recesión originada por la coyuntura sanitaria en la que estuvimos inmersos, pero tras ciertas postergaciones, hoy Leslie Passalacqua, presidente del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en entrevista concedida a la Agencia Andina, asegura que se aproximan más inauguraciones de proyectos similares con miras a cierre de año.

Con respecto al comentado Real Plaza que proyecta construirse en SJL, y cuya inversión asciende a los 110 millones de dólares, la información brindada por la CCL indica que el referido centro comercial empezaría a construirse recién entre el 2025 y 2026, aunque sin brindar mayores detalles con respecto al proceso en sí.

Tras inaugurarse el Mall Aventura en noviembre de 2023, SJL ahora se presenta como un atractivo destino para invertir, tal y como lo puntualiza el presidente ejecutivo de la ACCEP, Carlos Neuhaus, quien además destaca su gran potencial para el desarrollo de este tipo de negocios, mientras revela a la vez las razones detrás de las mayores perspectivas encontradas en el distrito más poblado del Perú.