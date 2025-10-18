Este domingo 19 de octubre, Bolivia se prepara para una jornada histórica debido a la segunda vuelta de las elecciones 2025. Más de 8 millones de ciudadanos, tanto los que residen en el país como en el extranjero, se preparan para acercarse a las urnas de sufragio para elegir entre Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Quiroga, candidato de la Alianza Libertad y Democracia (Libre), lo que representa el fin de un ciclo político de más de veinte años con el Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder. En ese sentido, en medio de una jornada electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puso a disposición de la población la plataforma “Yo Participo”, que permite verificar el lugar de votación y mesa de sufragio. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE VOTAR EN LAS ELECCIONES 2025 EN BOLIVIA?

A través de sus plataformas oficiales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que en la actualidad existen 7 567 207 personas que sufragarán este domingo 19 de octubre en la segunda vuelta de las Elecciones 2025. Mientras que en el extranjero, se confirmó que hay un total de 369 931 bolivianos. Eso no es todo, el departamento de Santa Cruz lidera la lista con 2.071.967 personas que están habilitadas para votar, seguido de La Paz y Cochabamba, ciudades que tienen 2 047 825 y 1 443 013 votantes respectivamente. De esta manera, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puso a disposición de la ciudadanía la plataforma web que permite conocer a detalles el lugar de votación a través de simples pasos:

Accede a la plataforma conocido como “Yo Participo” por medio de este ENLACE.

Digita tu número de cédula de identidad (sin el lugar de expedición).

Ingresa tu fecha de nacimiento.

Completa el código Captcha que aparece en la imagen.

¿QUÉ PROHIBICIONES SE DISPUSIERON DURANTE LAS ELECCIONES EN BOLIVIA?

Las elecciones generales 2025 se llevarán a cabo este domingo 19 de octubre en Bolivia, en la que millones de ciudadanos tendrán que acercarse a las urnas para votar por su próximo presidente que los gobernará durante los próximos cinco años, según lo establecido en la Constitución. Por ello, con el objetivo de garantizar el orden público y el correcto desarrollo de la jornada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció una serie de medidas. Entre ellas, está la Ley Seca que entrará en vigencia a nivel nacional desde las 00:00 del viernes 17 hasta el mediodía del lunes 20 de octubre.

Durante estos días está prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en domicilios, comercios, hoteles, restaurantes y cualquier establecimiento público o privado. Además, se ordenó que está impedido el uso de armas de fuego, punzocortantes o elementos contundentes peligrosos durante el 19 de octubre (día de las elecciones generales). Aunque, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan exentas de esta medida. Incluso, no funcionará el Teleférico en La Paz y el transporte terrestre, lacustre, ferroviario y aéreo a nivel nacional, con excepción de los vuelos internacionales o desplazamientos que estén autorizados por el Órgano Electoral o las fuerzas de seguridad.