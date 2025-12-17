Cada 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, en el Perú y el mundo. Desde el 2000, esta fecha fue instaurada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde entonces se conmemora esta fecha en diciembre. Esta efeméride tiene como objetivo conmemorar a todos aquellos que se desplazan de forma voluntaria de un territorio a otro (usualmente de país a país) en busca de un mejor futuro u otras razones. Su importancia radica en la idea de garantizar los derechos fundamentales de cada persona que migra de un país a otro y, asimismo, su derecho a un sistema justo que los respalde.

Uno de los aportes sumamente importantes que la masa migrante ofrece es cómo logra impactar en la naturaleza y el futuro de cada país. Es así que en el actual contexto en el que las migraciones se han incrementado, esta fecha busca recordar a cada ciudadano que, al igual que ellos, cada migrante aporta al país que lo recibe. La población de migrantes impacta contribuyendo al desarrollo económico, social e incluso cultural, así como a escenarios retadores para los organismos reguladores de empleo, derechos y demás.

Migrantes venezolanos cruzan desde Chile por el puesto fronterizo de Santa Rosa en Tacna, Perú, el lunes 1 de diciembre de 2025. Foto: AP / Miguel Coaquira

Cabe recordar que todo desplazamiento tiene su parte positiva como negativa y tiene su origen en distintos factores de variada naturaleza, como pueden ser el inicio de guerras, conflictos armados, falta de oportunidades, tasas altas de desempleo, desigualdad económica, catástrofes naturales y más. Todo ello causa que miles e incluso millones de personas se vean forzadas a buscar un mejor porvenir en otros países, dejando así la nación que los vio nacer y sometiéndose a empezar una vida desde cero en otro lugar.

De acuerdo al portal de la Organización de las Naciones Unidas, el día del migrante busca celebrar las contribuciones y oportunidades que ofrece la migración. El mismo organismo informó que tan solo el año pasado se registró la cifra más alta de muertes de migrantes en tránsito, en un contexto en el que se aumentó el número de desplazamientos internos a tal nivel de romper un récord.

Una nueva medida amenaza con dejar fuera a miles de migrantes que buscan la ciudadanía. (Foto: Getty Images)

Desde luego, no todo es malo. La migración también nos permite dar a conocer la naturaleza humana y su resiliencia, ya que nos expone historias emotivas de familias e individuos que buscan salir adelante contra todo pronóstico. Las Naciones Unidas buscan promover una migración segura y bien gestionada que habilite oportunidades para todos sin importar la región. El objetivo es estudiar este fenómeno y establecer una gestión estratégica para poder convertirlo en una herramienta poderosa, extrayendo de sí más beneficios que desventajas, primando siempre los derechos de los migrantes, un mejor estilo de vida e impulsando el desarrollo en el país que los recibe.