El Día Internacional del OVNI se celebra cada 2 de julio, en este año su conmemoración cae un martes y tiene su razón de ser a propósito de un peculiar evento que ocurrió hace más de 70 años y que hasta la fecha ha marcado a millones de amantes de la ufología. ¿Desde cuando y por qué se celebra esta efeméride? En el siguiente artículo te invitamos a conocer más de esta fecha especial, su origen y por qué tiene tantos adeptos alrededor del mundo.

DESDE CUÁNDO Y POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL OVNI

El origen de esta jornada se remonta al misterioso incidente de Roswell ocurrido el 2 de julio de 1947. Aquel día, testigos afirmaron haber presenciado la caída de una nave espacial en el desierto de Nuevo México. Sin embargo, el ejército de Estados Unidos rápidamente declaró que se trataba simplemente de un globo meteorológico.

Fue en 1953 cuando surgió el término “OVNI”, que hace referencia a los Objetos Voladores No Identificados, tomando impulso a partir de la leyenda que se tejía en torno al enigmático suceso de Nuevo México en 1947. Desde entonces, persisten las especulaciones y creencias de que dicho incidente fue ocultado por el gobierno estadounidense.

El Día Internacional del OVNI ha capturado la atención de entusiastas y escépticos por igual, convirtiéndose en un tema recurrente en la cultura popular y el ámbito de la ufología. En todo el mundo, se celebran eventos, simposios y conferencias relacionados con el tema, donde se discute la posibilidad de vida extraterrestre y se analizan supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados.

El legado del incidente de Roswell sigue presente en la imaginación colectiva, y la búsqueda de respuestas sobre los misterios del universo continúa inspirando la curiosidad de la humanidad.

QUÉ ES UN OVNI

Un OVNI, siglas que significan “Objeto Volador No Identificado”, se refiere a cualquier objeto o fenómeno en el cielo que no pueda ser identificado de inmediato por observadores o testigos. Estos objetos suelen generar intriga y especulación sobre su naturaleza y origen, ya que no encajan con las características de aeronaves convencionales o fenómenos naturales conocidos.

La denominación OVNI no implica necesariamente que se trate de una nave espacial extraterrestre, sino simplemente que el objeto o fenómeno no puede ser identificado en el momento de la observación. Puede tratarse de aviones, globos, drones, satélites, meteoritos u otros objetos que no sean fácilmente reconocibles.

El estudio de los OVNIs forma parte del campo de la ufología, que se dedica al análisis y la investigación de los avistamientos de objetos voladores no identificados. A lo largo de la historia, ha habido numerosos informes de avistamientos de OVNIs en todo el mundo, y muchos de estos casos han sido objeto de debate y controversia.

Es importante destacar que la gran mayoría de los avistamientos de OVNIs tienen explicaciones convencionales, como aviones militares, aviones comerciales, globos meteorológicos, reflejos atmosféricos o fenómenos naturales. Sin embargo, algunos casos siguen sin resolverse y continúan siendo objeto de estudio e investigación por parte de científicos y entusiastas de la ufología.

El Pentágono difunde vídeos de ovnis filmados por pilotos de la Marina de EE.UU. (AFP).