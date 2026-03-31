Resumen

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Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/ El Comercio
Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/ El Comercio
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

Las próximas elecciones plantean no solo un desafío político, sino también operativo y de accesibilidad. La cédula de votación superará los 40 centímetros de largo e incluirá más de 35 candidatos, lo que incrementa la complejidad del acto de votar.