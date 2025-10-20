En España, el cambio de hora sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana, alterando rutinas al menos una o dos veces por año. Con la llegada del horario de invierno, el país vuelve a ajustar sus relojes conforme a una normativa europea que establece esta modificación cada octubre. Aunque parezca un simple gesto, adelantar o retrasar la hora tiene efectos reales en la dinámica diaria, y convierte a España en uno de los casos más comentados dentro del debate global sobre la utilidad de mantener estos cambios horarios.

Esta es la FECHA CONFIRMADA para el cambio de horario de invierno en España

La normativa que respalda el segundo ajuste horario del año en la península ibérica se basa principalmente en razones de eficiencia energética. El objetivo es reducir el consumo eléctrico, especialmente en iluminación y el uso de electrodomésticos, al aprovechar mejor las horas de luz natural.

Con la llegada del horario de invierno en España, debes estar atento: el cambio se efectuará la madrugada del domingo 26 de octubre. A las 3:00 a.m., los relojes deberán retrasarse una hora, volviendo a marcar las 2:00 a.m.

El cambio de horario en España sigue regulado por el Real Decreto 236/2002, del 1 de marzo, normativa que aún rige los inicios y finales del horario de verano. Este decreto establece los ajustes oficiales al reloj coincidiendo con los cambios de estación, y sigue vigente como base legal para la modificación bianual de la hora.

El próximo ajuste se realizará la madrugada del domingo 26 de octubre, cuando a las 3:00 a.m. los relojes deberán retrasarse una hora, marcando nuevamente las 2:00 a.m. Esta modificación aplica no solo a la península, sino también a las Islas Canarias, Baleares y Melilla, cuyos residentes también deberán tener presente el cambio. Como resultado, ese día será oficialmente la jornada más larga del año 2025.

Con la llegada del horario de invierno en España, debes estar atento: el cambio se efectuará la madrugada del domingo 26 de octubre.

Por este decreto se establece oficialmente la hora de verano

Hace más de un siglo que España adoptó por primera vez una normativa sobre el cambio de horario. Desde entonces, el país —al igual que el resto de los miembros de la Unión Europea— sigue ajustando su huso horario dos veces al año, con el objetivo de optimizar el uso de la luz solar y fomentar el ahorro energético.

“La decisión de adelantar la hora oficial por el tiempo de una hora durante los meses con mayor cantidad de horas de luz se ha venido adoptando en España y en otros países desde las primeras décadas del siglo XX”, hoy refiere el propio Real Decreto 236/2002 del 1 de marzo que 20 años después cuenta con la Orden PCM/186/2022 a partir de la cual se publica el siguiente calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026:

En 2022, el horario de invierno arrancó el domingo 30 de octubre.

En 2023, el horario de invierno arrancó el domingo 29 de octubre.

En 2024, el horario de invierno arrancó el domingo 27 de octubre.

En 2025, el horario de invierno arranca el domingo 26 de octubre.

En 2026, el horario de invierno arrancará el domingo 25 de octubre.

Qué más debes saber sobre el cambio de hora en España

El cumplimiento del cambio de hora está estipulado en el artículo 3 del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, que regula en detalle los ajustes correspondientes al final del horario de verano. Según lo establecido, el paso al horario de invierno se hará efectivo a partir de las 3:00 a.m. en la península y a las 2:00 a.m. en Canarias, momento en que los relojes deberán retrasarse una hora.

Esto significa que, por ejemplo, el domingo 26 de octubre contará con 25 horas oficiales, convirtiéndose así en el día más largo del año desde el punto de vista horario.