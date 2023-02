La Casa Blanca anunció la creación urgente de una fuerza especial la cual se dedicará a estudiar los ovnis de manera permanente.

El objetivo de este grupo será investigar los riesgos potenciales para la seguridad de Estados Unidos, así como la detección, análisis y disposición de los ovnis que han sido detectados hasta el momento.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, aseguró que redoblarán esfuerzos para comprender y mitigar este tipo de eventos.

Según fuentes oficiales al Wall Street Journal, el responsable de este grupo de trabajo es Jack Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden y también estará compuesta por personal del Pentágono, la Administración Federal de Aviación, , el Departamento de Seguridad Nacional y “otras agencias del Gobierno”.

Derribaron ovnis

Como se recuerda, en las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos derribó cuatro objetos voladores no identificados.

Según indicaron, el primero de ellos era un globo de vigilancia chino monitoreando la región, el cual tenía más de 60 metros de altura y estaba equipado con múltiples antenas que tenían la capacidad de interceptar señales de comunicaciones, paneles solares y equipos de vigilancia. Este se encontraba sobrevolando la zona de Montana, donde se realizan pruebas nucleares, por lo que autoridades norteamericanas indican que forman parte de un programa de espionaje chino.

El segundo “ovni” fue derribado frente a la costa del norte de Alaska el pasado 10 de febrero, el cual era del “tamaño de un coche pequeño” y viajaba sin ningún sistema de propulsión o control.

Al día siguiente, otro “objeto aerotransportado de gran altitud” similar fue derribado sobre el territorio de Yukon en Canadá.

Finalmente, el último de ellos fue derribado sobre el lago Huron, entre EEUU y Canadá.

Tuvieron fallas

El jefe del Estado Mayor Conjunto reconoció que el primer misil disparado el domingo contra un objeto aéreo no identificado sobre el lago Huron, en la frontera con Canadá, no dio en el blanco y que el cohete cayó en el agua, sin embargo, aclararon que este no causó ningún tipo de daño.

Esta falla ha provocado distintos tipos de cuestionamientos en políticos norteamericanos, los cuales ven con preocupación que los misiles puedan generar algún daño a la población civil.

“Hay un montón de basura ahí arriba. Así que tienes que averiguar cuál es la amenaza y cuál no. Ves algo, no siempre deberías tener que derribarlo”, manifestó el senador Lindsey Graham.