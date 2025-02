En los últimos días, uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana, Katty García, ha vuelto a llamar la atención de sus seguidores por sus sorprendentes declaraciones. Lejos han quedado las polémicas y discusiones con diversas personas del medio. Ahora, la recordada ‘Toñita del Rímac’ se considera una mujer madura y se muestra feliz con la nueva vida que lleva junto a su familia en los Estados Unidos, a pesar de que al principio no fue nada fácil alejarse del Perú hace más de siete años En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO ES LA NUEVA VIDA DE KATTY GARCÍA EN ESTADOS UNIDOS?

En dialogo con el diario Trome, Katty García decidió contar detalles sobre su vida personal y polémica que la llevó a ganarse varios escándalos y aparecer en los principales medios de espectáculos. Con el objetivo de buscar nuevas oportunidades y un cambio en su vida, la modelo decidió dejar el país y establecerse en los Estados Unidos, lo que le ha llevado a enfrentar diversos desafíos por tener que adaptarse a una nueva cultura. La exchica reality confesó que desde el inicio no fue nada fácil obtener un trabajo, por lo que formó su propia empresa de limpieza y tener una familia.

Katty García se muestra feliz con la nueva vida que lleva junto a su familia en los Estados Unidos.

“Hace dos años hice una empresa de limpieza. Yo siempre he sido bien chamba, nada me avergüenza porque empecé vendiendo cebiche. No es fácil, he tenido mucha suerte porque la busqué. No hablo bien el inglés, pero no me iba a quedar sentada llorando, decidí emprender y tener una familia. No es fácil”. De esta manera, la modelo de 31 años, producto de su esfuerzo, actualmente lleva una vida estable y disfrutando de su pequeño hijo.

¿QUÉ DIJO KATTY GARCÍA SOBRE LA FARÁNDULA PERUANA?

Durante la entrevista, Katty García no dejó pasar el momento para confesar que extraña el mundo del espectáculo peruano, a pesar de que lleva una vida tranquila y disfrutando de su único hijo y esposa en los Estados Unidos. Asimismo, recordó su paso por el desaparecido reality ‘Bienvenida la tarde’ y consideró que le servía como una terapia por la buena energía que le transmitía. “Hace poco recordaba mis momentos en ‘Bienvenida la tarde’, era una terapia, me cargaba de energía. Rodrigo (González) me daba duro, todos los días salía en ese programa y yo era terrible. No me arrepiento de nada, todo fue una experiencia que me ayudó a crecer”, reflexionó a dicho medio.

Katty García se muestra feliz con la nueva vida que lleva junto a su familia en los Estados Unidos.

¿QUIÉNE ES KATTY GARCÍA?

Katty García es una modelo y bailarina peruana que alcanzó notoriedad al formar parte del grupo de cumbia Alma Bella. Su participación en programas de televisión como “Bienvenida la tarde” y “Combate” le permitió destacarse por su carisma y talento. En 2016, decidió retirarse del mundo del espectáculo peruano y mudarse a Estados Unidos en busca de una vida más tranquila.

Allí, construyó una familia junto a su esposa, Karim Vidal, con quien tiene un hijo. En una entrevista reciente, Katty compartió que, hace dos años, emprendió un negocio de limpieza, lo que refleja su espíritu emprendedor y su capacidad de adaptarse a nuevas oportunidades.