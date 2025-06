Yahaira Plasencia es una cantante de salsa que es muy famosa por sacar temas que rápidamente se convierten en muy populares entre los oyentes de dicho género. A propósito de ello, la salsera sacará una nueva canción que dejó a entrever que estaría dedicada a Jefferson Farfán, su expareja. Aquí te contamos todos los detalles.

En un diálogo con “Amor y Fuego”, a la cantante le preguntaron por algunas frases que le dedicó la ‘Foquita’, como es el caso de “reina sin trono”. “Ta’ hue...”, respondió Plasencia, quien además contó que su próximo tema será dedicado al exgoleador de Alianza Lima.

“De la nada, ¡pum! ‘Reina sin corona’, ‘que te pagué el wifi’, ‘que apagué la luz’, ‘como yo no hay’… ¿Qué pasó? ¿creo que te me agrandaste?”, agregó Yahaira.

Asimismo, la salsera reveló cómo nació la idea de sacar este nuevo tema. “Sacaron a una rubia, con la corona que se te cae. Bueno, normal, está bien. Yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo. Y bueno, no dije nada, pero ¡pum!, se me prendió el foquito. Es una canción que no estaba planeada, no estaba en mi disco, pero como vi ¡pum! (la indirecta), dije: ‘Bueno, gol de media cancha, yo directo al arco, nada que choco palo’. Despertaron a la patrona”.

Qué más debes saber sobre Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia es una de las artistas peruanas más reconocidas del género salsa en los últimos años. Su carrera comenzó en el ambiente local como cantante de orquestas, ganando notoriedad cuando fue parte de “Son Tentación”, un grupo femenino que la ayudó a dar sus primeros pasos sólidos en la música. Sin embargo, su verdadero salto a la fama llegó cuando decidió lanzarse como solista, un movimiento arriesgado que terminó marcando un antes y un después en su trayectoria.

Desde entonces, Yahaira ha trabajado con productores internacionales y ha intentado posicionar su música no solo en Perú, sino también en el extranjero. Su estilo mezcla salsa con toques urbanos, lo que le ha permitido conectar con una audiencia joven.

En qué clubes jugó Jefferson Farfán

Alianza Lima (2001–2004)

PSV Eindhoven (2004–2008)

Schalke 04 (2008–2015)

Al-Jazira (2015–2016)

Lokomotiv Moscú (2017–2020)

Alianza Lima (2021–2022)