La presentadora Magaly Medina confirmó este martes 10 de febrero el estreno de un formato inédito dentro de su espacio en ATV: un reality destinado a seleccionar al próximo disc jockey que acompañará sus emisiones. La revelación encendió el interés de su audiencia, ya que se trata de una competencia transmitida en directo que promete fusionar habilidades musicales con el despliegue propio de un show a todo dar.

¡Atención DJs! Magaly Medina abre casting en vivo en su programa: mira AQUÍ cómo postular

Los participantes deberán demostrar talento, carisma y dominio técnico, mientras son evaluados por un jurado especializado. Sin embargo, la decisión final no recaerá únicamente en los expertos: el público también tendrá voz y voto, lo que añade un componente interactivo y de imprevisibilidad a la contienda.

La conocida conductora, apodada la “Urraca”, utilizó el retorno de su programa para lanzar una convocatoria abierta a quienes deseen participar en esta contienda.

De acuerdo con lo señalado por la propia presentadora, el espacio titulado “Buscando al DJ de Magaly TV” se emitirá una vez cada siete días durante su programa en ATV y se distinguirá por su carácter íntegramente en directo. La propuesta anuncia una atmósfera cargada de adrenalina, puesto que los concursantes tendrán que exhibir sus habilidades ante un panel de evaluadores y una audiencia conectada en vivo, sin margen para ensayos ni segundas oportunidades.

“Tenemos un reality en vivo en este programa. Una vez a la semana vamos a tener el reality: ‘Buscando al DJ de Magaly TV’. Todos aquellos interesados, manden su CV porque haremos un casting en vivo”, dijo la comunicadora.

Cirujano de Magaly Medina respondió si la conductora se hizo antes operaciones en el rostro

La reaparición pública de Magaly Medina tras someterse a una cirugía estética en Argentina reavivó antiguos rumores sobre supuestos retoques previos en su rostro. Las especulaciones, difundidas durante años en redes sociales y medios de espectáculos, volvieron a cobrar fuerza tras su cambio de imagen.

Para aclarar la polémica, la conductora abordó el tema sin rodeos en el estreno de la nueva temporada de su pódcast de YouTube, acompañada por el cirujano argentino Andrés Freschi, responsable de su reciente intervención. En ese espacio se despejaron dudas y se ofrecieron respuestas directas. Descubre qué dijo el especialista y qué otras revelaciones dejó tal conversación.

En la entrevista, la conductora le preguntó a su médico si, al intervenirla, había encontrado rastros de procedimientos anteriores en su rostro, incluidos supuestos retoques en la mandíbula.

La respuesta del cirujano Andrés Freschi fue categórica y no dejó espacio para interpretaciones. “Puedo decir que yo te conozco por dentro, cosa que pocos pueden decir. No, no ha habido ningún tipo de estigma de cirugía anterior”, afirmó.

El especialista explicó que, más allá de algunos tratamientos estéticos no invasivos, no halló señales de cirugías previas en los tejidos faciales de la conductora.

Qué más dijo el cirujano de Magaly Medina

Freschi aprovechó la conversación para explicar el enfoque de la técnica ‘deep plane’, procedimiento al que se sometió Magaly durante sus vacaciones. Según indicó, este tipo de cirugía busca rejuvenecer el rostro sin alterar la expresión ni dejar huellas evidentes de intervención quirúrgica.

“Uno tiene que ver al paciente y verlo mejor, sin saber qué es lo que se hizo”, sostuvo el cirujano, al señalar que un resultado exitoso es aquel que no delata el procedimiento. En esa línea, Magaly comentó que muchas personas le dijeron: “Has quedado igualita”, a lo que Freschi señaló que ese es precisamente el mejor elogio que puede recibir un especialista, según recoge Infobae.