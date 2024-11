Bill Orosco ha sembrado polémica en el ámbito musical en Perú. El cantante, halagado por muchos de sus seguidores por su voz, viene sosteniendo un conflicto legal con su primo Deyvis, famoso cantante de cumbia. Recordemos que el hijo de Johnny Orosco le prohibió a dicho familiar que cante los temas de Néctar. En este contexto, este último fue consultado sobre quién tiene mejor voz en OUKE, conocido espacio digital.

¿Bill Orosco tiene mejor voz que su primo Deyvis? Esto respondió en OUKE el cantante

“El mejor jurado y el único jurado que va a existir es el público”, respondió Bill, quien se mostró muy entusiasmado con su carrera musical y habló sobre diferentes temas, pero en específico sobre este problema con Deyvis.

Bill también se refirió a la carta notarial que le envió su primo. “Me mandaste una carta notarial para no cantar las canciones de mi tío y ahora quieres prohibirme que use mi nombre, ¿ya no quieres que cante más?”.

Recordemos que hace unas semanas, en una reciente entrevista, Bill dijo lo siguiente: “Es una satisfacción, pero también es un peso muy grande. Agradezco y respeto mucho los comentarios de todas las personas, pero no lo hago para imitar. Lo hago porque me gusta, porque me nace. A veces me dicen ‘tú estás imitando’. No me voy a quitar la garganta porque me dicen que me parezco y me voy a poner otra”.

Bill Orosco viene siendo tendencia en las últimas semanas. | Foto: Instagram (@billorosco.oficial)

¿Qué dice la carta notarial que le envió Deyvis Orosco a su primo?

La carta notarial que le envió Deyvis señala que “dicha prohibición se hace extensiva para la ejecución pública y en todas las plataformas digitales, no solo al territorio nacional, sino también a nivel mundial, bajo responsabilidad”.

Cuál es el polémico mensaje que le envió Andrea San Martín a Deyvis Orosco en medio de polémicas

Consultado por un reportero de “Amor y Fuego” por la polémica situación que afronta contra su primo Bill, Deyvis Orosco decidió no ahondar mucho en el tema y simplemente atinó a responder que está acostumbrado a que hablen de él y que prefiere que el público saque sus propias conclusiones.

Ante sus declaraciones, Andrea San Martín utilizó sus historias de Instagram para arremeter contra el artista por su silencio. “‘Acostumbrado a que hablen de mí', dijo el que hizo una novela jugando con sus personajes. Tu novela terminó, pero la mía recién comienza… ‘los capítulos perdidos de tu nombre y el mío’ basado en hechos reales y con personajes reales”, se leía en el mensaje desafiante de la modelo.

Deyvis Orosco y Andrea San Martín / JOSE ROJAS

Posteriormente, la influencer sugirió que el cantante no respondería si se le cuestionaba sobre un asunto específico. “Seguirás sin poder refutar ni una sola palabra de lo que yo y más personas salgan a decir. (...) Sabía que no ibas a responder NADA, tanto como sé lo mudo que te quedarías si te preguntan por D… tú y yo nos entendemos, ¿no? Así que la próxima que te pregunten por mi, piénsalo dos veces porque yo a ti no te tengo miedo”, sentenció la ex chica reality.

Considerando que, en medio de esta guerra mediática, Andrea San Martín compartió un vídeo de ella al lado de la exbailarina Dania Galarreta, quien supuestamente tuvo un romance clandestino con Deyvis Orosco, la modelo dejó entrever que su mensaje de Instagram podría estar relacionado a dicha mujer.