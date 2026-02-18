“¿Está funcionando esto?”: tráiler, fecha de estreno y todo sobre la nueva película de Bradley Cooper

Resumen

"¿Está funcionando esto?" se estrena en cines de Perú este 19 de febrero. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

La nueva película “¿Está funcionando esto?” ya lanzó un nuevo tráiler oficial y se prepara para su estreno en cines de Latinoamérica el 19 de febrero de 2026. El filme marca un nuevo proyecto de Bradley Cooper como director y promete una historia íntima sobre el amor, el divorcio y la búsqueda de identidad en la mediana edad. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.

Farándula

