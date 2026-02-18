“¿Está funcionando esto?”: tráiler, fecha de estreno y todo sobre la nueva película de Bradley Cooper

La nueva película “¿Está funcionando esto?” ya lanzó un nuevo tráiler oficial y se prepara para su estreno en cines de Latinoamérica el 19 de febrero de 2026. El filme marca un nuevo proyecto de Bradley Cooper como director y promete una historia íntima sobre el amor, el divorcio y la búsqueda de identidad en la mediana edad. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.

¿De qué trata “¿Está funcionando esto?”?

“¿Está funcionando esto?” sigue la historia de Alex (Will Arnett) y Tess (Laura Dern), una pareja cuyo matrimonio se está desmoronando en silencio. Mientras Alex enfrenta la crisis de la mediana edad y un inminente divorcio, intenta encontrar un nuevo propósito en la escena de la comedia en Nueva York.

Por su parte, Tess reflexiona sobre los sacrificios que hizo por su familia, obligando a ambos a replantear su identidad, la crianza compartida y la posibilidad de que el amor evolucione hacia una nueva forma.

La película promete un enfoque honesto y emocional sobre las relaciones modernas y el crecimiento personal.

El nuevo tráiler de “¿Está funcionando esto?” ya está disponible

Searchlight Pictures ha lanzado un nuevo tráiler oficial que adelanta el tono íntimo y reflexivo del filme, combinando drama, humor y momentos introspectivos.

El avance destaca la química entre Will Arnett y Laura Dern, así como la exploración de temas como el divorcio, la familia y la reinvención personal.

Reparto de “¿Está funcionando esto?”

La película cuenta con un elenco de alto perfil liderado por:

Will Arnett (“Arrested Development”, “Podcast Smartless”)

Laura Dern (“Historia de un matrimonio”, “Parque Jurásico”)

Andra Day (“Estados Unidos vs. Billie Holiday”)

Ciarán Hinds (“Belfast”, “El Topo”)

Amy Sedaris (“Ensayo general”, “Strangers with Candy”)

Sean Hayes (“Will & Grace”, “Podcast Smartless”)

Bradley Cooper dirige y produce la película

“¿Está funcionando esto?” es dirigida y producida por Bradley Cooper, nominado al premio Oscar®, quien también coescribió el guion junto a Will Arnett y Mark Chappell (“Mira cómo corren”).

El proyecto representa una nueva faceta del actor y cineasta, consolidando su carrera detrás de cámaras tras sus anteriores trabajos como director.

Fecha de estreno en Latinoamérica

La película “¿Está funcionando esto?” llegará a los cines de Latinoamérica el 19 de febrero de 2026, bajo el sello de Searchlight Pictures.