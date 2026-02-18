“¿Está funcionando esto?”: tráiler, fecha de estreno y todo sobre la nueva película de Bradley Cooper

La nueva película “¿Está funcionando esto?” ya lanzó un nuevo tráiler oficial y se prepara para su estreno en cines de Latinoamérica el 19 de febrero de 2026. El filme marca un nuevo proyecto de Bradley Cooper como director y promete una historia íntima sobre el amor, el divorcio y la búsqueda de identidad en la mediana edad. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.
“¿Está funcionando esto?” sigue la historia de Alex (Will Arnett) y Tess (Laura Dern), una pareja cuyo matrimonio se está desmoronando en silencio. Mientras Alex enfrenta la crisis de la mediana edad y un inminente divorcio, intenta encontrar un nuevo propósito en la escena de la comedia en Nueva York.
Por su parte, Tess reflexiona sobre los sacrificios que hizo por su familia, obligando a ambos a replantear su identidad, la crianza compartida y la posibilidad de que el amor evolucione hacia una nueva forma.
La película promete un enfoque honesto y emocional sobre las relaciones modernas y el crecimiento personal.
Searchlight Pictures ha lanzado un nuevo tráiler oficial que adelanta el tono íntimo y reflexivo del filme, combinando drama, humor y momentos introspectivos.
El avance destaca la química entre Will Arnett y Laura Dern, así como la exploración de temas como el divorcio, la familia y la reinvención personal.
La película cuenta con un elenco de alto perfil liderado por:
- Will Arnett (“Arrested Development”, “Podcast Smartless”)
- Laura Dern (“Historia de un matrimonio”, “Parque Jurásico”)
- Andra Day (“Estados Unidos vs. Billie Holiday”)
- Ciarán Hinds (“Belfast”, “El Topo”)
- Amy Sedaris (“Ensayo general”, “Strangers with Candy”)
- Sean Hayes (“Will & Grace”, “Podcast Smartless”)
“¿Está funcionando esto?” es dirigida y producida por Bradley Cooper, nominado al premio Oscar®, quien también coescribió el guion junto a Will Arnett y Mark Chappell (“Mira cómo corren”).
El proyecto representa una nueva faceta del actor y cineasta, consolidando su carrera detrás de cámaras tras sus anteriores trabajos como director.
La película “¿Está funcionando esto?” llegará a los cines de Latinoamérica el 19 de febrero de 2026, bajo el sello de Searchlight Pictures.