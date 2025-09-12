En el programa “América Hoy” se vivió un cruce inesperado entre Ethel Pozo y Edson Dávila, cuando el popular ‘Giselo’ intentó dar su punto de vista sobre la supuesta infidelidad de Maju Mantilla a su esposo Gustavo Salcedo con el productor Cristian Portugal. Lo que parecía un comentario más terminó convirtiéndose en un momento de tensión que sorprendió a todos en el set.

Pozo frenó la intervención de su compañero y recalcó que ese tema no debía formar parte del programa, generando reacciones encontradas entre sus colegas y en las redes sociales. El incidente, cargado de incomodidad y humor, rápidamente se volvió viral. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ ETHEL POZO LE IMPIDIÓ OPINAR A EDSON DÁVILA?

La tensión surgió cuando Edson Dávila quiso intervenir con su perspectiva sobre los rumores de infidelidad que involucran a Maju Mantilla. Apenas inició su introducción, Ethel Pozo lo interrumpió de manera tajante. Con un tono serio y directo, le preguntó: “¿A ti qué te compete este tema?”.

Edson trató de justificar su intención alegando que buscaba crecer como presentador, pero Ethel fue enfática al señalar que su interés parecía más cercano al “chisme” que a la conducción profesional.

Mientras algunos en el set esperaban escuchar la opinión de ‘Giselo’, Pozo reforzó su postura con otra frase: “Si no está en pauta, ¿por qué tú quieres meter tu cuchara?”.

¿CÓMO REACCIONARON LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PROGRAMA?

La reacción de Ethel generó diferentes posturas en el set. Por un lado, Janet Barboza trató de darle espacio a Dávila para que se expresara, mientras él se mostraba cada vez más incómodo frente a la negativa de Pozo. Entre la incomodidad y el humor, Ethel insistió en que había “muchos otros temas” en agenda y cuestionó las verdaderas intenciones de su compañero.

Frente al bloqueo, Edson trató de suavizar el momento con ironía. Dirigiéndose al público, dijo que estaba seguro de que la audiencia esperaba escuchar su comentario, y hasta bromeó con hablar sobre el clima. Finalmente, se rindió con un gesto de resignación y cerró con un sarcástico “me chotean”. Ante ello, Janet optó por cambiar de tema y poner punto final a la discusión, según recoge Infobae.

¿QUÉ DIJERON GIGI MITRE Y RODRIGO GONZÁLEZ SOBRE EL INCIDENTE?

La escena no pasó desapercibida y llegó rápidamente al espacio “Amor y Fuego”. Allí, los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González criticaron la actitud de Ethel Pozo y pusieron en duda la coherencia del programa. Mitre ironizó sobre la frecuencia con que América Hoy toca temas de espectáculos y cuestionó que en esta ocasión se considerara “fuera de pauta”. Además, recordó las palabras de Ethel cuando interrumpió a Dávila: “Eso no es de pauta”, resaltando la contradicción de esa postura.

Rodrigo González, por su parte, fue más mordaz y señaló que la forma en que Pozo manejó la situación era reflejo de “la escuela de la Farisela”, en referencia a Gisela Valcárcel, madre de la conductora. Sus comentarios alimentaron aún más el debate en redes sobre lo ocurrido en el set de “América Hoy”.