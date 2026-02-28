El domingo 1 de marzo se estrena exclusivamente en Crunchyroll el capítulo 8 de la Temporada 2 de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te lo contamos todo.

Hora de estreno del capítulo 8 de la Temporada 2 de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”

El capítulo 8 de la Temporada 2 de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrena este domingo 1 de marzo a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 12:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Perú: 1:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

España: 8:00 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver la Temporada 2 de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”

Vía Crunchyroll.

La segunda temporada de Hell’s Paradise: Jigokuraku se puede ver oficialmente a través de Crunchyroll, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión para España y Latinoamérica tras su estreno el pasado 11 de enero de 2026. La serie, producida nuevamente por el estudio MAPPA, sigue un formato de estreno semanal cada domingo, permitiéndote continuar la historia de Gabimaru y los demás supervivientes mientras exploran los peligros más profundos de la isla.

Cómo ver la Temporada 2 de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” en Crunchyroll

Accede a Crunchyroll: Entra en la plataforma de Crunchyroll(web o aplicación), ya que es el servicio oficial que cuenta con los derechos de simulcast para España y toda Latinoamérica. Inicia sesión o regístrate: Necesitarás una cuenta activa; los nuevos episodios suelen estar disponibles primero para los usuarios con suscripción Premium (aunque algunos territorios pueden ofrecer acceso gratuito con anuncios después de una semana). Busca la serie: Utiliza el buscador y escribe “Hell’s Paradise” o “Jigokuraku”. Selecciona la Temporada 2: Dentro de la ficha de la serie, asegúrate de seleccionar el menú desplegable de temporadas y marcar la “Temporada 2”. Configura el idioma: Elige tu preferencia de audio (japonés original con subtítulos o doblaje al español, según disponibilidad) y ¡disfruta del episodio!

Tráiler de la Temporada 2 de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” en Crunchyroll

Ficha técnica