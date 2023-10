“La Casa de Magaly”, uno de los realitys que han sabido ganarse el aprecio de los televidentes en Perú, llegó a su fin. Y, para sorpresa de la gran mayoría de espectadores, Etza Wong, más conocida popularme con la ‘Uchulú’, fue la gran ganadora de la competencia, quedando por encima de otros competidores como Andrés Hurtado o Carlos Cacho. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre la última edición del programa y muchos más detalles que seguramente te interesará conocer.

La ‘Uchulú’ es la ganadora de ‘La casa de Magaly’: qué pasó en la última edición del programa

Para esta última edición, todos los participantes de “La Casa de Magaly” estuvieron en el set de “Magaly TV: La firme”. El elenco que compitió estuvo conformado por Andrés Hurtado, Patricio Suárez-Vértiz, Samahara Lobatón, la ‘Uchulú', Fiorella Retiz, Gabriela Serpa, Alfredo Benavides, Carlos Cacho, Shirley Cherres, Vanessa López y Renzo Spraggon.

¿Qué se llevó la ‘Uchulú' por ser la flamante ganadora de “La Casa de Magaly”?

Tras ser la más votada por el público, la ‘Uchulú' ganó un paquete de viaje doble para Cancún, completamente pagado por el programa de espectáculos. Ella se mostró muy agradecida por el apoyo de la gente. “Iré con mi mamá, pero ¿es de verdad?”, dijo la flamante ganadora.

¿Qué más debes saber sobre “La Casa de Magaly”?

La reconocida conductora de televisión, Magaly Medina, sorprendió a sus fans al oficializar el esperado regreso de su reality “La Casa de Magaly” tras más de una década. El programa tuvo la participación de 12 famosos, quienes vivieron bajo la mirada de 60 cámaras que prometen no perderse ningún detalle. El proyecto, que había sido preparado minuciosamente desde el año pasado, contó con la total colaboración y aprobación del canal ATV y los diversos auspiciadores.

¿Cómo era “La Casa de Magaly”?

Los participantes de esta nueva edición vivieron en una espaciosa residencia que contó con todas las comodidades necesarias para que su convivencia sea lo más acogedora posible. Dicha casa tenía una amplia piscina y varios muebles para el elenco. Por último, ellos tuvieron una cocina bastante grande y una gran cantidad de cuartos equipados con cómodas camas, por lo que su descanso fue de lo más reconfortante.

¿Por qué “La Casa de Magaly” no se pareció a “La casa de los famosos”?

Ante las constantes preguntas de sus fanáticos sobre los motivos por los que “La Casa de Magaly” no se parece a “La casa de los famosos”, Medina en declaraciones para Infobae explicó que su reality es un espacio que se desprende de Magaly TV La Firme, por lo que no se tenía pensado entregarle todos los minutos del programa al reality.

“Nosotros hemos hecho este reality ‘La Casa de Magaly’ hace muchos años. Lo dejamos de hacer cuando yo me fui a otro canal (Latina Televisión). Cuando regresé, después de estar años acá, todavía no hemos podido hacer exactamente lo que hacíamos antes, porque el presupuesto es muy alto. Ahora, ‘La Casa de Magaly’ siempre fue concebida como una secuencia del programa Magaly TV, nunca lo concebimos como un programa unitario, porque no es el formato de mi espacio”, dijo la pelirroja.