Una ola de especulaciones se desató tras la difusión de un polémico video de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. En un clip, captado por el programa Amor y Fuego, se observa al notario saliendo de un karaoke en Miraflores, sin su esposa, quien se encontraba de viaje en Tambopata, Madre de Dios, por su cumpleaños. Frente a esta situación, surgieron rumores sobre una posible crisis matrimonial que estaría atravesando la pareja. Sin embargo, Medina se pronunció contundentemente al respecto. Conoce lo que dijo la conductora en esta nota.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE MAGALY MEDINA TRAS LA DIFUSIÓN DEL VÍDEO DE SU ESPOSO ALFREDO ZAMBRANO?

Frente a las especulaciones, Magaly Medina fue clara al respecto, indicando que no había visto ningún escándalo y, por el contrario, aseguró que no hubo nada inusual. “Parece que no vieron mi historia del día lunes, que fue mi cumpleaños. No vi nada que pueda llamarse escándalo”, respondió la conductora. Asimismo, rechazó cualquier rumor sobre una presunta crisis en su matrimonio: “Debe ser uno de los sueños de mis odiadores”.

Por otro lado, no se dejó llevar por las opiniones de las personas y enfatizó que se encuentra tranquila, mientras termina de coordinar detalles junto a los arquitectos respecto a su nueva casa que está construyendo: “Que el público saque sus conclusiones”, señaló la periodista de espectáculos a Infobae.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SALIDA NOCTURNA DEL ESPOSO DE MAGALY MEDINA?

Mediante imágenes captadas por ‘Amor y Fuego’, se pudo apreciar al notario Alfredo Zambrano saliendo de un conocido karaoke ubicado en el distrito de Miraflores, junto al alcalde del mismo lugar. Pero lo mencionado no culminó ahí, ya que se puede observar cómo el reportero se dirige hacia el carro donde se encontraba el esposo de Magaly Medina para realizarle preguntas al respecto, lo que generó su desconcierto, ya que no se imaginaba encontrarse con el periodista, teniendo en cuenta que eran las 2 de la madrugada. Además, ante el cuestionamiento sobre cuál fue el motivo por el cual no realizó el viaje junto a su esposa, Zambrano mostró su sorpresa y no respondió nada al respecto. Finalmente, el carro en el que era trasladado siguió su rumbo, evitando cualquier tipo de interacción adicional.

¿DE QUÉ MANERA MAGALY MEDINA CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS?

Días después de su reciente viaje a la selva, Magaly Medina deleitó a sus seguidores con más detalles sobre cómo celebró sus 62 años el pasado 31 de marzo. En las imágenes compartidas en sus redes sociales, se aprecia a Medina junto a su esposo en una cena bastante romántica. El detalle fue más allá de eso, ya que él le envió tulipanes rojos al canal donde trabaja. Asimismo, miembros de su familia y amistades cercanas le obsequiaron tulipanes y orquídeas.

“Amo la vida, no puedo negarlo. Aún en los días grises, aún en los días sin sol, aún en las madrugadas de insomnio. Debe ser por eso que no me gustan las fiestas de cumpleaños, porque me recuerdan que el tiempo no se puede detener. Yo celebro haciendo memorias, viviendo momentos felices, atrapando sueños, riendo mucho y abrazando fuerte. Feliz cumpleaños a mí”, fueron las palabras de la “Urraca” que compartió por internet.