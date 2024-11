Daniela Darcourt, una de las cantantes de salsa más reconocidas de nuestro país, siempre se muestra muy feliz ante sus seguidores, especialmente cuando está sobre el escenario, donde irradia humildad y carisma. Sin embargo, la cantante no solo demuestra su gran talento en sus conciertos, sino que también interactúa y comparte mensajes con sus fans a través de sus redes sociales. En esta oportunidad, la salsera peruana reveló que uno de sus temas musicales con mayor número de reproducciones en YouTube, “Señor Mentira”, fue eliminado, y compartió detalles sobre lo sucedido. En la siguiente nota, te contamos todo lo referente a este tema.

¿QUÉ DIJO DANIELA DARCOURT SOBRE LA ELIMINACIÓN DE “SEÑOR MENTIRA” EN YOUTUBE?

Daniela Darcourt utilizó sus redes sociales para compartir con su público una noticia que la ha conmovido: la exclusión de su videoclip “Señor Mentira” en YouTube, el cual acumulaba millones de visualizaciones desde su lanzamiento en 2019. La cantante de salsa comenzó mencionando que, durante sus seis años como solista, ha dedicado mucho esfuerzo, junto a su equipo de trabajo, con largas jornadas y presentaciones para ofrecer un espectáculo de calidad a su público. Ante esto, Darcourt reveló que recientemente le eliminaron el videoclip oficial de “Señor Mentira” y que, probablemente, no regrese más a su canal oficial en YouTube.

“Hace seis años empecé con esta aventura musical como solista, seis largos años en la que me ha costado construir muchísimo, hablando desde una banda, ideas de show y muchas otras cosas. A esto sumémosle las larguísimas jornadas y las muchísimas horas de shows que en su momento tuve, que ha hecho y hará siempre esté en sus corazones. Hace unos días, me eliminaron por completo el videoclip oficial de ‘Señor Mentira’, una canción que ustedes conocen, que me llevó al corazón de muchos de ustedes. Después de cinco años de largo esfuerzo, de cada clic que ustedes le dieron a ese video, a sus reproducciones, a sus compartir, debo contarles que ya no existe más y es bastante probable que ya nunca más regrese a mi canal”, dijo al inicio la salsera muy apenada.

Asimismo, durante el video, la cantante de 28 años no dudó en explicar a sus fanáticos los motivos por los cuales su música ya no se escucha como antes o no cuenta con presentaciones en ciertos lugares, a pesar de contar con el gran apoyo de su público. La intérprete de “Adiós Amor” confesó que no está pasando por un buen momento profesional, señalando que varias personas, sin mencionar nombres, le están poniendo obstáculos para evitar que ella progrese en la industria. Además, dejó en claro que nunca actuó de manera incorrecta con otros artistas, a pesar de las especulaciones que circulan, y se mostró agradecida con su público por el apoyo mostrado durante todo este tiempo.

“La única razón es que hace muchos años, muchas personas vienen pisándome los talones, poniéndome pies y manos en el cuello, piedras en el camino, ladrillos que creo ya no puedo mover para no dejarme avanzar a mí y a mi equipo. Es una situación con la vengo luchando en silencio hace mucho tiempo y de corazón les digo que me cansé, me cansé de que se vulnere el derecho de mi libertad a hacer lo que me plazca hacer con mi música. Ya me cansé de callar y de fingir que todo está bien porque la verdad no es así. Jamás en la vida me he atrevido a hacer daño a alguien en esta industria por más que se hayan dicho cosas. Quizás me quiten oportunidades, quizás no me dejen brillar en otros escenarios. Solo quiero que les quede claro que jamás me voy a rendir”, explicó Daniela Darcourt.

¿CÓMO REACCIONARON LOS SEGUIDORES DE DANIELA DARCOURT ANTE LA ELIMINACIÓN DE “SEÑOR MENTIRA”?

Luego de que Daniela Darcourt revelara que el videoclip de “Señor Mentira” fue eliminado de YouTube, los seguidores no tardaron en reaccionar, mostrándole todo su apoyo a la salsera, quien no la está pasando bien en los últimos días. Entre los mensajes, destacan la fortaleza de la compositora y la admiración que le tienen por su forma de ser como persona.

“Eres una artista de primer nivel y nada ni nadie va poder quitarte eso”, “Tú eres fuerte Dani! Sigue adelante”, “Te podrán quitar algunas plumas, pero nunca las alas! A seguir volando! Eres una CAMPEONA!”, “Admiración y cariño siempre!”, “Pa lante mi Dani, la justicia divina existe, eres grande y súper talentosa, muchas bendiciones”, “Fuerza mi Dani no estas sola, te adoramos mucho” y “Vamos Danielita, a seguir adelante y que nada te detenga, eres la mejor salsera peruana, somos muchísimos los que te admiramos”, fueron uno de los mensajes que escribieron sus fans.

