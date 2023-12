Inesperadamente, Milett Figueroa en apenas 4 meses, se ha ganado el corazón de los argentinos por su participación en “Bailando”, y aún más por el inicio de una mediática relación sentimental que ahora grita a los cuatro vientos. El romance con Marcelo Tinelli, tiene a la modelo peruana más feliz que nunca en medio de los rumores que hasta hablan de un posible matrimonio, pero ahora los mantendrá distanciados por algunos días debido a la Navidad 2023. A propósito de la época decembrina, te contamos qué se sabe acerca del Año Nuevo entre ambos, y si finalmente la pasarán juntos por primera vez en Perú o el país albiceleste.

¿EN QUÉ LUGAR MILETT FIGUEROA Y MARCELO TINELLI RECIBIRÁN EL AÑO NUEVO 2024 TRAS DISTANCIARSE POR NAVIDAD?

La actualidad de Milett Figueroa marca que está muy enamorada y va encaminada hacia la final del “Bailando” argentino que hace 4 meses le dio la oportunidad de demostrar su talento, además de conocer a un Marcelo Tinelli con el cual ya tiene acordado pasar la festividad por Año Nuevo 2024 tras confesar que volverá sola a Perú debido a un tema familiar que requiere su presencia.

En reciente diálogo con ‘Peluchín’ y Gigi de “Amor y Fuego”, la popular modelo de 31 años habló de todo un poco, acerca de sus proyectos en la actuación más allá del reality de baile, y además confirmó que luego del 25 de diciembre pegará la vuelta al país albiceleste con el propósito de despedir el 2023 a lo grande y en compañía de la multifacética celebridad.

“Año Nuevo con mi amor, en Punta”, dijo Milett Figueroa en relación al destino que la espera junto a Marcelo Tinelli, y que según su percepción disfrutará mucho la noche entre el 31 y 1 de enero ya que “él organiza muy buenas fiestas, le gusta tener a sus amigos cerca”.

Asimismo, y acerca del Año Nuevo 2024 que pasará en la ciudad ubicada al sudeste de Uruguay, también resaltó las “buenas cenas” y “bonitos encuentros” que realiza el presentador de “Bailando”.

Cabe recordar, que durante una entrevista exclusiva y brindada para LAM en Argentina, Milett Figueroa había anticipado que finalmente no viajará a Lima con Marcelo Tinelli para celebrar la Navidad a raíz de un suceso que tiene que ver con la salud de un hermano de su mamá, Martha Valcárcel.

¿POR QUÉ MILETT FIGUEROA VOLVIÓ A PERÚ ANTES DE NAVIDAD Y NO PASARÁ LA NOCHEBUENA CON MARCELO TINELLI?

Una nueva noticia entorno a la mediática pareja conformada por Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ha llamado la atención de la prensa de espectáculos, fans e internautas en general, luego de que en principio el conductor de “Bailando” 2023 y posteriormente la modelo peruana, confirmaran los motivos de la primera separación que padecerán, y por lo cual no pasarán la venidera Nochebuena ni Navidad juntos.

Tras haber indicado que tenían planeado disfrutar de las fiestas de fin de año juntos, y por primera vez desde que oficializó su romance con la celebridad argentina, la también actriz de 31 años reveló en exclusiva que finalmente solo ella viajará a su país natal en días previos a la conmemoración de la fecha festiva debido a un tema familiar de fuerza mayor considerada como impostergable.

Entre lágrimas, Milett Figueroa le contó a Ángel de Brito en entrevista brindada al magazine LAM, que “el hermano de mi mamá está bastante mal, por eso estoy regresando a Perú, sola”, revelando además que por el delicado estado de salud de su pariente, “estaré con familia y mi tío, quiero verlo, abrazarlo, estar con él, nada más”.

“La familia es lo más importante para uno, de eso no nos podemos alejar”, dijo visiblemente triste la pareja de Marcelo Tinelli por la sensible situación que atraviesa su familia y el hecho de tener que distanciarse momentáneamente de él.

- Entrevista a Milett Figueroa a partir del minuto 56 vía YouTube

Cabe resaltar, que el 12 de diciembre, y durante la emisión de “Bailando” 2023, Marcelo Tinelli ya había anunciado que “finalmente, la pasamos acá (en Argentina) la Nochebuena. No me voy a Perú”, resaltando lo mismo que un día después Milett terminó de confirmar en LAM, sobre la decisión de separarse por Navidad a raíz de “un tema familiar” vinculado con ella.

¿MILETT FIGUEROA QUIERE QUEDARSE EN ARGENTINA CON MARCELO TINELLI?

El presente de Milett Figueroa es más que prometedor en Argentina tras incursionar como participante en el “Bailando” que conduce Marcelo Tinelli, y por ello también le reveló a Ángel de Brito que dentro de sus planes a futuro figura el deseo de establecerse trabajando como actriz.

“A mí me encanta Argentina, no me quiero ir, me gusta, aunque me ha costado vivir sola estos meses, la distancia”, manifestó la modelo peruana de 31 años tras contar que “al inicio pensé que era un proyecto de Bailando y regreso, luego pensé: ‘¿Por qué no castear en diferentes plataformas?’. Tengo un material de trabajo, he hecho películas y series en mi país, puedo intentarlo acá”.

Por otro lado, Milett Figueroa se manifestó acerca de la forma en cómo quedó deslumbrada por Marcelo Tinelli, reconociendo que la conquistó “su sencillez” y poco a poco fue dándose la cercanía entre ambos mediante “una coincidencia de miradas” cuya actualidad lo tienes disfrutando cada segundo de la relación que es todo un boom en Argentina.