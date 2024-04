En el mundo del entretenimiento, los vínculos sentimentales a menudo desatan polémicas y debates que trascienden las fronteras. Tal es el caso de la relación entre la modelo Milett Figueroa y el presentador de televisión Marcelo Tinelli, que ha generado una intensa discusión entre medios de comunicación tanto peruanos como argentinos.

Por ejemplo, los conductores del programa de espectáculos “Amor y Fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre, han sido objeto de críticas por parte de Yanina Latorre, panelista del show argentino “LAM”, quien etiquetó despectivamente a los peruanos como “boludos” y “payasos”. Ante este comentario, el popular “Peluchín” no se quedó atrás y manifestó su respuesta.

¿QUÉ MANIFESTÓ YANINA LATORRE SOBRE LOS CONDUCTORES DE “AMOR Y FUEGO”, QUE GENERÓ LA MOLESTIA DE ‘PELUCHÍN’?

Luego de que Yanina Latorre informara que existía una crisis de pareja entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, los conductores de “Amor y Fuego” cuestionaron la credibilidad de la argentina. Ante esta postura por parte de los peruanos, Latorre salió a defenderse. “Están fumando de la buena y hablando de teorías conspirativas. Primero, a los dos boludos que dijeron que di una mala data... No, mala data no di. Dije que están separados y en crisis”, expresó la panelista del show “LAM”, para luego señalar que son “payasos”.

Además, se refirió al hecho de que su credibilidad está en juego porque fue vista compartiendo un asado con la misma pareja, sin que aparentemente haya ocurrido nada entre ellos. “El sábado, cuando fui a la casa de mi amigo Marcelo Tinelli, si hubiera un problema conmigo y con Milett, no nos hubiera invitado a las dos porque no fuma de la buena como ustedes”, esclareció.

Por último, volvió a explicar bien sobre la crisis de Figueroa y Tinelli. “Son dos personas que están empezando a encontrarse después de la crisis y a tener una charla. Y hoy sigo sosteniendo que hoy no están amigados. Vos puedes volver, puedes volver a ‘garchar’... puedes hacer un montón de cosas con un actual o casi ex o ex con quien estás en crisis”, argumentó.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE ‘PELUCHIN’ HACIA YANINA LATORRE?

Tras las declaraciones de Yanina Latorre, ‘Peluchín’ minimizó la experiencia de la argentina y señaló que ni siquiera le llega a los talones a Susana Giménez. “Yanina Latorre nos ha llamado boludos. ¿Minimizarnos ella, eterna panelista, a dos conductores peruanos que tienen un show de éxito de más de 15 años vigente? Pero, ¿Quién eres? ¿Susana Giménez?”, sostuvo Rodrígo Gonzáles en su defensa.

Rodrigo continuó atacándola, asegurando que no se necesitaba su información para saber que la relación entre Marcelo y Milett estaba en problemas, y también criticó sus insultos hacia la peruana, llamándola ‘trepadora’. “No se necesita de su data para saber que la relación entre Milett y Marcelo no está en su mejor momento, tampoco de sus insultos llamando a la peruana de trepadora para abajo”, manifestó Peluchín, quien además agregó que ella podría sustentar los argumentos que tiene con educación, pero como no la tiene solo le queda apelar a su discurso atacando a la modelo peruana.