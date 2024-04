¿Qué error cometió Ezio Oliva en el aniversario del Grupo 5? Esto dijo el cantante.

Luego de un año que el Grupo 5 llevará a cabo su concierto por sus 50 aniversario en el estadio San Marcos, Ezio Oliva salió a pronunciarse en sus redes sociales sobre la mala presentación que brindó aquel día. Y es que, el cantante peruano estuvo como invitado y fue duramente criticado por los seguidores debido a que se olvidó la letra de la canción que cantó en aquella oportunidad con Christian Yaipén frente a miles de asistentes. Todos los detalles sobre sus mea culpa en la siguiente nota.

¿QUÉ DIJO EZIO OLIVA TRAS SU PRESENTACIÓN EN EL CONCIERTO DEL GRUPO 5?

En el 2023, Ezio Oliva fue uno de los invitados al aniversario del Grupo 5 en el estadio San Marcos y tuvo la oportunidad de entonar el exitoso tema “Adiós Amor” junto a Christian Yaipén; sin embargo, lo que no pasó desapercibido por el público presente y en las redes sociales fue que el artista no se sabia la letra de la canción, por lo que le llevó a ser criticado. Ante ello, Oliva utilizó su cuenta oficial de TikTok para reconocer su error e indicar que no fue nada profesional de su parte no brindar un buen show.

“Recibí la invitación de mi amigo Christian mientras me encontraba en España. Acepté sin medir las consecuencias de mi limitado tiempo de preparación. No me aprendí lo suficiente la canción, no fui profesional. Si yo sabía que no iba a ensayar, hacer la prueba de sonido, entonces no debí aceptar”, sostuvo.

Asimismo, el esposo de Karen Schwarz no dejó pasar la ocasión para mencionar que Christian Yaipén se contactó una vez más con él para darle la oportunidad de cantar la misma canción, pero está vez en sus 51 aniversario en el Estadio Nacional.

“Nuevamente vuelvo a recibir la llamada de mi hermano Christian que te amo hermano, te agradezco la confianza y como me dijiste Ezio esta vez tenemos que hacerla y la hicimos y me dieron la oportunidad de reivindicarme con su público”, contó el interprete de ‘Siempre has sido tú'.

¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA PARA LOS CONCIERTOS ESTE 2024?

De acuerdo con el director de Megaconciertos de Apdayc, Marlon Castro, el flujo económico durante estos primeros meses del 2024 con respecto a conciertos son semejantes al primer trimestre del año anterior ya que hubieron espectáculos que no lograron contar con la venta total de entradas.

“Han habido conciertos que no han contado con ventas totales. Si bien han sido espectáculos o megaconciertos de muy alto nivel, el público asistió en un 70, 75 u 80%, no han llegado a llenos totales”, sostuvo.

Por último, se estima que para los próximos meses la escena mejore ya que se tienen pactados más de 100 megaconciertos y que hasta el momento ninguno ha sido cancelado o reprogramado como sucedió el 2023. Es importante mencionar que, uno de los eventos que moverá la aguja del rubro serán los 3 shows del Grupo 5 que se realizó en el Estadio Nacional, pues el público logró consumir en alimentos y bebidas más de S/ 3 millones, según Sunat.